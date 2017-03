Türkisches Verfassungsreferendum in Deutschland Das Abstimmungsverhalten ist keine Integrationsfrage

Roy Karadag im Gespräch mit Nana Brink

Wille zur Macht: Der türkische Präsident Erdogan wirbt vor Anhägern für das geplante Verfassungsreferendum (AP / Yasin Bulbu l/ Presidential Press Service)

In Deutschland lebende Türken können ab heute über die von Präsident Erdogan vorgeschlagene Verfassungsänderung abstimmen. Das Thema spaltet die deutsch-türkische Community, sagt der Politikwissenschaftler Roy Karadag. Auswirkungen auf die Integration sieht er aber nicht.

Der türkische Präsident Erdogan will mehr Macht - per Verfassungsreferendum sollen ihm seine Landsleute diesen Wunsch gewähren. Auch die in Deutschland lebenden Türken können abstimmen, und zwar ab heute. Es geht um rund 1,4 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland.

Roy Karadag, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Interkulturelle und Internationale Studien der Universität Bremen, spricht von einer "Ja-Nein-Freund-Feind-Entscheidung". Er warnt aber zugleich vor voreiligen Schlüssen - nicht jeder, der mit ja stimme, sei ein "ultimativer Erdogan-Bekenner", betonte Karadag im Deutschlandradio Kultur.

Menschen in der Diaspora denken oft konservativer

Wie die Deutsch-Türken abstimmen werden, darüber lässt sich nur spekulieren. Es gebe keine belastbaren Umfragen, sagte Karadag. In der Regel dächte die Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken oft eher konservativ. Das sei angesichts der Diaspora-Situation aber nichts Besonderes.

Sicher ist: Das Referendum beschäftigt die deutsch-türkische Community - und spaltet sie. Hat das Auswirkungen auf die Integration? Nein, meint Karadag: "Es ist keine Integrationsfrage, ob jemand liberal oder antiliberal eingestellt ist." Es gebe ja auch viele Deutsche, die sehr gut integriert und trotzdem antidemokratisch eingestellt seien. (ahe)