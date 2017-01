Türkisch-Unterricht an deutschen Schulen Wie die Türkei den Unterricht in Deutschland beeinflusst

Von Kemal Hür

Die Konsulate bestimmen an deutschen Schulden über den Inhalt des Türkisch-Unterrichts. (picture alliance / dpa / Markus C. Hurek )

Der Türkisch-Unterricht an deutschen Schulen wird von den türkischen Konsulaten beeinflusst. Wegen der Entwicklung in der Türkei sei man wachsam, heißt es beim Schulministerium in Nordrhein-Westfalen. Doch die Bundesländer gehen unterschiedlich damit um.

Seit knapp 40 Jahren gibt es an staatlichen deutschen Schulen Türkisch-Unterricht. Der besteht nicht nur aus Sprachvermittlung, sondern auch aus Heimatkunde. Über den Inhalt des Unterrichts bestimmen die türkischen Konsulate. Dagegen regt sich in den Ländern inzwischen Widerstand. Denn es gibt die Sorge, dass die Konsulatslehrer die Kinder nationalistisch beeinflussen könnten – ohne Kontrolle der deutschen Schulbehörden.

In NRW Türkisch an mehr als 700 Schulen

In Berlin ist das bisher der Fall. Nordrhein-Westfalen geht einen anderen Weg. Laut dortigem Schulministerium wurde 2015/16 an mehr als 700 Schulen von 260 Lehrern Türkisch angeboten, die im Landesdienst sind. Ein Konsulatsangebot spielt kaum eine Rolle. Angesichts der Entwicklung in der Türkei sei das Schulministerium wachsam, so ein Sprecher. In Hessen läuft der Türkisch-Unterricht auf zwei Ebenen - mit türkischen Konsulatslehrern und mit Lehrern des Landes Hessen. Im Länderreport berichten wir, wie in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen mit dem Thema umgegangen wird.