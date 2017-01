Trump und die Folgen Rücken Deutschland und die USA auseinander?

Moderation: Monika van Bebber

Driften die USA und Deutschland auseinander? (picture-alliance / Andreas Franke)

In seiner Antrittsrede kündigte Donald Trump an, sich gegen Mexiko und andere Länder abschotten zu wollen. Er droht mit einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und mit hohen Importzöllen für Unternehmen. Was bedeutet das für die deutsch-amerikanische Freundschaft?

Driften die USA und Deutschland auseinander? Was bedeutet Trumps angekündigte Abschottungspolitik für die deutsch-amerikanische Freundschaft und was wird aus den engen kulturellen Bindungen zwischen den beiden Ländern? Experten halten es für unrealistisch, dass die US-amerikanische Wirtschaft ohne Globalisierung überleben kann. Auch stellt sich die Frage, wie es weiterhin eine abgestimmte Sicherheitspolitik geben kann. Das Schicksal der Nato würde ungewiss.

Über diese und andere Fragen diskutieren im Wortwechsel:

Susan Neiman, Philosophin, Einsteinforum

Ralph Freund, Republicans Overseas Germany

Markus Kaim, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik

Omid Nouripour, Mitglieder der Atlantik-Brücke und Außenpolitiker von Bündnis 90 / Die Grünen

