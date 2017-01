Kulturnachrichten

Dienstag, 10. Januar 2017

Trump beschimpft Meryl Streep für ihre Kritik Designierter US-Präsident twittert nach der Golden-Globes-Rede der Schauspielerin Für Donald Trump ist die Schauspielerin Meryl Streeps "eine der am meisten überschätzten Schauspielerinnen in Hollywood". Sie "kennt mich nicht, aber greift mich an", empörte er sich einmal mehr via Twitter. Die für ihr Lebenswerk mit einem Golden Globe ausgezeichnete Schauspielerin hatte in ihrer Rede vor Trump gewarnt ohne dessen Namen zu nennen: Die eindrücklichste Szene des Jahres sei für sie kein Film gewesen, sondern eine Wahlkampfrede, der "Person" - so die 67jährige - "die sich um den am meisten respektierten Posten in unserem Land bewarb". Trump habe "die Bewegungen eines körperlich Behinderten nachgeäfft. Dieser Instinkt, andere zu demütigen zieht sich in den Alltag von uns allen. Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle." 11 Tage vor seiner Vereidigung nannte Trump Streep daraufhin "eine Hillary-Hofschranze" und stritt die Darstellung der Begegnung mit einem gehbehinderten Journalisten der "Washington Post" ab: "Zum 100. Mal, ich habe mich niemals über einen behinderten Reporter 'lustig gemacht' (würde so was nie tun), sondern habe ihn lediglich als 'kriecherisch' gezeigt, als er eine 16 Jahre alte Geschichte, die er geschrieben hatte, völlig umänderte, um mich schlecht aussehen zu lassen. Einmal mehr sehr verlogene Medien!"

Menschenrechtspreis für Asli Erdogan Der türkischen Schriftstellerin droht lebenslange Haft Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan erhält in Österreich den Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis. Das teilte der Historiker Oliver Rathkolb im Namen der zuständigen Stiftung mit. Die 49-Jährige, die in der Türkei wegen Terrorismusvorwürfen angeklagt ist, habe sich immer "aktiv und vorbehaltlos für die Durchsetzung der Menschenrechte eingesetzt". Die Auszeichnung solle ein Zeichen gegen massive Einschränkungen von Menschenrechten sein. Der Bruno-Kreisky-Preis, der an den ehemaligen österreichischen Kanzler Kreisky erinnert, soll im Mai oder Juni verliehen werden. Der Schriftstellerin, die kürzlich aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, droht lebenslange Haft. Ihr wird unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Der Menschenrechtspreis wurde seit 1979 bisher 15 Mal vergeben. Das oft an mehrere Preisträger vergebene Preisgeld beträgt in der Regel zwischen 7000 und 30 000 Euro.

"Volksverräter" ist "Unwort des Jahres 2016" Das letzte Mal war es "Gutmensch" Der Begriff "Volksverräter" ist das "Unwort des Jahres 2016". Das teilte die Sprecherin der "Unwort"-Jury, die Sprachwissenschaftlerin Nina Janich, in Darmstadt mit. Das Wort sei ein "Erbe von Diktaturen" unter anderem der Nationalsozialisten. Zum "Unwort des Jahres 2015" war der häufig von Rechtspopulisten verwendete Begriff "Gutmensch" gewählt worden. Für 2014 hatte das Gremium "Lügenpresse" ausgesucht. Im Jahr 2013 war "Sozialtourismus" das "Unwort", davor "Opfer-Abo" (2012). Die Aktion gibt es seit 1991. Sie soll das Bewusstsein und die Sensibiltät für Sprache fördern. Die Jury nimmt bei ihren Entscheidungen "sachlich unangemessene oder inhumane Formulierungen im öffentlichen Sprachgebrauch" in den Blick, "um damit zu alltäglicher sprachkritischer Reflexion aufzufordern".

Künstler sollen an Trumps Vereidigungstag streiken Am 20. Januar "J20 Art Strike" Eine Gruppe namhafter Künstler hat Museen, Theater, Konzerthäuser und andere Kulturinstitutionen in den USA am Tag der Vereidigung des künftigen Präsidenten Donald Trump zum Streik aufgerufen. Der "J20 Art Strike" richte sich gegen die "Normalisierung des Trumpismus - einem giftigen Mix aus weißer Vorherschaft, Frauenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, Militarismus und oligarchischer Herrschaft", heißt es in dem Aufruf von mehr als 130 Künstlern und Kunstkritikern. Dazu gehören die Fotokünstlerin Cindy Sherman, Bildhauer Richard Serra, Fotografin Louise Lawler und Performance-Künstlerin Joan Jonas. Ob die großen amerikanischen Kulturhäuser und Kunsthochschulen dem Aufruf folgen, scheint fraglich. Sowohl das Museum of Modern Art (MoMA) in New York als auch das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) wollen einem Bericht der "New York Times" zufolge am 20. Januar regulär öffnen. Viele Universitäten und deren Kunstakademien sind wegen der Winterferien an diesem Tag ohnehin geschlossen.

Zygmunt Bauman im Alter von 91 Jahren gestorben Er starb in seinem Haus im englischen Leeds Zygmunt Bauman, einer der prominentesten und zugleich produktivsten europäischen Soziologen der vergangenen Jahrzehnte, ist tot. Der in Polen geborene linksgerichtete Denker starb am Montag im Alter von 91 Jahren. Das teilte die Philosophieprofessorin Anna Zejdler-Janiszewska mit, die von Baumans Frau informiert worden war.In seinen Werken ging Bauman dem Identitätsfluss in der modernen Welt, dem Holocaust und der Globalisierung nach. Er galt als starke moralische Stimme für die Armen und Enteigneten in einer Welt, die von der Globalisierung auf den Kopf gedreht ist. Sein Fokus lag darauf, wie Menschen durch ethische Entscheidungen ein würdevolles Leben schaffen könnten.

Weimarer Baustelle für neues Bauhaus-Museum Das teilte die Klassik Stiftung Weimar mit Zwei Jahre vor dem 100. Geburtstag des Bauhauses in Weimar beginnen die Rohbauten für das neue Museum. Die Arbeiten hatten sich um Jahre verzögert. Ursprünglich sollte der über 22 Millionen Euro teure Bau schon 2014 stehen. Die Standortsuche zog sich jedoch über mehrere Jahre. "Ich freue mich, dass jetzt die Eröffnung des Hauses im April 2019 zum 100. Geburtstag des Bauhauses möglich erscheint", hatte der Präsident der Klassik Stiftung, Hellmut Seemann, zuvor erklärt. Der Rohbau des Museums aus Glas und Beton solle bis Ende 2017 abgeschlossen sein, der Innenausbau bis Ende 2018. Der Neubau löst das seit 1995 bestehende provisorische Bauhaus-Museum am Theaterplatz ab.

BBC: "Real Housewives of ISIS" einmalige Satire Trailer war in wenigen Tagen über 25 Millionen Mal angeschaut worden Die BBC bringt vorerst keine weitere Folge der Fernseh-Satire "Real Housewives of ISIS". Es habe

sich am 3. Januar um einen "einmaligen Sketch" gehandelt, teilte sie der dpa mit. Die hitzige Debatte über den eineinhalbminütigen Clip, der innerhalb weniger Tage über 25 Millionen Mal angeklickt wurde, spiele dabei jedoch keine Rolle, so der Sender in London. Der Sketch zeigt Frauen mit Niqab und schwarzem Gewand, die über ihr Dasein als Ehefrauen von IS-Terroristen schwadronieren. In den sozialen Medien waren Sätze wie: "Es sind nur noch drei Tage bis zu der Enthauptung, und ich hab keine Ahnung, was ich anziehen soll" sowohl als geschmacklos kritisiert als auch als "geniale Satire" gefeiert.