Trauer um Schauspielerin Christine Kaufmann ist tot

Die Schauspielerin Christine Kaufmann (picture alliance/dpa/Foto: Tobias Has)

Die Schauspielerin Christine Kaufmann ist tot. Die 72-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag gestorben, teilte ihr Management mit. Kaufmann war mit "Rosen-Resli" im Nachkriegsdeutschland zum Kinderstar geworden. In den 1960er-Jahren machte ihre Ehe mit Hollywoodstar Tony Curtis Schlagzeilen.

Die Schauspielerin Christine Kaufmann ist in der Nach zum Dienstag gestorben. Das teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Ihre Familie hatte sich in den vergangenen Tagen besorgt über ihren Gesundheitszustand geäußert.

Kinderstar im Nachkriegsdeutschland

Der Film "Rosen-Resli" machte die Neunjährige 1954 zum Kinderstar. Unter der Regie von Harald Reinl brach sie die Herzen der Kino-Zuschauer. Später spiele sie in Hollywood an der Seite von Kirk Douglas in dem Film "Stadt ohne Mitleid" mit.

Karriere in Hollywood und Deutschland

In den 1960er-Jahren machte ihre kurze Ehe mit dem 20 Jahre älteren Hollywoodstar Tony Curtis Schlagzeilen. Später kehrte sie mit ihren beiden Töchtern nach Deutschland zurück und war in den TV-Serien "Der Kommissar" und "Derrick" zu sehen. Zudem stand sie in Rainer Werner Fassbinders Filmen "Lola" und "Lili Marleen" vor der Kamera.

Neben der Schauspielerei schrieb sie auch Wellness- und Beauty-Bücher und vertrieb ihre eigene Kosmetiklinie.

Programmtipp: Deutschlandradio Kultur wird in der Mittagssendung ab 12.07 Uhr ausführlich darüber berichten.