Transmediale/CTM Festival 2017 Flüchtig, trügerisch, schwer fassbar

Die 30. Transmediale findet im Berliner Haus der Kulturen der Welt unter dem Titel "ever elusive" statt. (picture alliance/dpa/Foto: Bernd von Jutrczenka)

Was bedeutet es, sich feststehenden Identitäten zu verweigern und neue Haltungen zu entwickeln? Diesen Fragen widmet sich das Berliner Medienkunst-Festival Transmediale. Unter dem Titel "ever elusive" feiert es sein 30. Bestehen. Wir sprechen unter anderem mit dem Performancekünstler Johannes Paul Raether und haben das Produzentenduo Amnesia Scanner zu Gast.

Deutschlandradio Kultur wird am Freitag, 3. Februar, live von 14 bis 15 Uhr aus dem Berliner Haus der Kulturen der Welt berichten. Zu Gast werden sein:



Das CTM-Musikduo Amnesia Scanner



Amnesia Scanner sind ein geheimnisvolles Produzentenduo aus Berlin, das unsere Livesendung vertonen wird. Gerüchten zufolge sollen hinter diesem Projekt die beiden Finnen Ville Haimala und Martti Kalliala stecken. Fakt ist, dass die beiden in der Vergangenheit mit Mykki Blanco zusammengearbeitet haben und sehr sperrige elektronische Musik machen. Die einen sagen, es sei unmöglich dazu zu tanzen. Die anderen sagen jedoch, zu Amnesia Scanner zu tanzen sei ein spezieller Hochgenuss.



Amnesia Scanner sind ein Produzentenduo aus Berlin. (Foto: Screenshot Homepage www.amnesiascanner.net)

Die Künstlerin Grada Kilomba



Die portugiesische Autorin und interdisziplinäre Künstlerin Grada Kilomba lebt in Berlin. (Foto: Transmediale/Ute-Langkafel-MAIFOTO)

Der Performancekünstler Johannes Paul Raether tritt auch als die "Weltheilungshexe" auf. (Johannes Paul Raether/Foto: Holger Jenss)

Grada Kilomba ist eine portugiesische Künstlerin und Theoretikerin, die sich in ihrer Arbeit viel mit Postkolonialismus, Rassismus und Geschlechterrollen auseinandersetzt. Sie sagt: "Weißsein wird als Norm gesehen." Grada Kilomba lebt in Berlin und war als Professorin an der HU tätig.Der Berliner Künstler Johannes Paul Raether verwandelt sich bei seinen Auftritten gerne in merkwürdige Wesen, denen er Namen wie Weltheilungshexe, Transformella oder Protektorama gibt. Im Sommer 2016 erlangte er eine gewisse Berühmtheit, als seine Perfomance in einem Apple Store mit einem Polizeieinsazu endete. Raether hatte im Zuge eines "Techno-magischen Rituals" Metallmünzen verteilt, die in der Hand der Besucher schmolzen. Die Substanz erwies sich später als harmlos. Für unsere Sondersendung und die Transmediale hat er sich etwas ganz besonderes ausgedacht.Die Kuratorin Inke Arns hat die diesjärige Sonderausstellung der Transmediale konzipiert. Diese steht unter dem Motto "Alien Matter" - "fremde Materie". In der Ausstellung geht es um die Vermischung von Mensch, Lebewesen und Technologie und um ein Gefühl der Fremdheit in vermeintlich vertrauter Umgebung.

Der Künstler Evan Roth wird in der Ausstellung "Alien Matter" auf der Transmediale zu sehen sein. Hier die Installation "Burial Ceremony". (Transmediale/Evan Roth)



