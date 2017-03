Theaterregisseur Thomas Ostermeier "Demokratie momentan sehr nah an der Tragödie"

Thomas Ostermeier im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Ostermeier ist einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure. Er inszenierte unter anderem am Deutschen Theater Berlin, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und am Burgtheater Wien. Seit 1999 ist er Intendant der Berliner Schaubühne. (Deutschlandradio / Jana Demnitz)

Schlechte Zeiten für die Demokratie, gute Zeiten für das Theater: So lautet Thomas Ostermeiers Analyse der Gegenwart. Der Intendant der Berliner Schaubühne musste nicht lange nach Stoffen für sein "Festival internationale neue Dramatik" suchen.

"Demokratie und Tragödie" - dieses Motto habe sich geradezu angeboten, so Ostermeier, als er auf seinen Reisen Stücke für sein Festival "FIND" sammelte. Er fand Stücke, die politisch hochaktuell unter anderem den US-Wahlkampf und den Rechtspopulismus thematisieren. Nach Auffassung des Theatermachers ist die westliche Demokratie momentan "sehr nah" an der Tragödie - zumindest, was das Verständnis der Wähler anbelange:

"Ich glaube, mit Colin Crouch kann man wirklich von (einem) postdemokratischen Zustand sprechen, das heißt das Vertrauen der Wähler in die Institutionen, in die Regierungen ist geschwunden. Eine Demokratie, die nicht getragen wird von den Bürgern des Landes, hat (...) Schwierigkeiten, sich als eine solche zu bezeichnen."

Starkes Interesse am Theater

So gering das Vertrauen in die Politik, so stark offenbar das Interesse am Theater, wie Ostermeier es erlebt: Das Theater habe im Moment "eine gute Zeit", sagt er: "Wir haben eine politische Situaiton, wo die Zuschauer wieder interessiert Standpunkte verfolgen, auch politische Standpunkte verfolgen, Inhalte, Text, Argumente, die sich mit Sprache ausdrücken und auf der Bühne in Dialogen verhandelt werden." Demnächst wolle er Ödön von Horvaths "Die italienische Nacht" auf den Spielplan setzen, ein Stück von 1930, das den aufkommenden Faschismus behandle. Und mit Didier Eribons "Rückkehr nach Reims" werde er die Frage behandeln, warum jetzt viele rechtsextrem wählten:

"Furchtbarerweise sind das für mich als Theatermacher Zeiten, in denen es mir sehr leicht fällt, Dinge zu erzählen, weil ich genau weiß, wovon ich erzählen will, und wo viele Leute wieder ins Theater kommen."

Das "Festival internationale neue Dramatik", kurz FIND, läuft noch bis zum 9. April 2017 an der Schaubühne Berlin.