The Voice of Peace From somewhere in the mediterranean: Abie Nathan, Odysseus

Von Mona Winter

Der iranisch-israelische Friedensaktivist Abie Nathan (HANS PINN / GPO / AFP)

Abie Nathan - Frauenheld, Freigeist, Friedensaktivist. 1973, als Israelis und Araber auf eine weitere kriegerische Auseinandersetzung zusteuern, installiert Abie Nathan auf einem Schiff im Mittelmeer den Piratensender "The Voice of Peace" und sendet Friedensbotschaften an Millionen von Zuhörern.

1966 fliegt er mit einem Doppeldecker von Israel nach Ägypten, um Präsident Nasser zu kontaktieren. Die Vision dieses mutigen Menschen war, in den Lauf der Weltgeschichte einzugreifen und sie damit ein Stück weit besser zu machen.

Regie: die Autorin

Mit: Karl Markovics, Ari Gosch, Heiko Raulin, Sebastian Schwarz, Patrycia Ziolkowska

Ton: Kaspar Wollheim, Wenke Decker

Produktion: RBB/WDR 2015



Länge: 52'43

Mona Winter, geboren in Haan bei Wuppertal, studierte Theaterwissenschaft und Soziologie in München. Zehnjährige Tätigkeit als Verlegerin und Lektorin. Lebt heute in Berlin und arbeitet als Regisseurin und Autorin von Theaterstücken, Prosa, Essays, Hörspielen und Radiofeatures. Zuletzt: "Hieronymus Bosch - Die Tyrannei der Töne" (SWR 2016).