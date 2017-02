Kulturnachrichten

Montag, 6. Februar 2017

Teilerfolg für Architekt Braunfels Streit um Münchner Konzertsaal Im Streit um das Vergabeverfahren beim Wettbewerb für einen neuen Münchner Konzertsaal hat der Architekt Stephan Braunfels einen Teilerfolg gegen den Freistaat Bayern erzielt. Die Vergabekammer der Regierung von Oberbayern kam Braunfels' Beschwerde nach, der gegen seinen frühzeitigen Ausschluss aus dem Wettbewerb vorgegangen war. Demnach ist es dem Freistaat untersagt, "vor einer Neubewertung der Bewerbung von Professor Braunfels die in der Ausschreibung für die besten Bewerbungen vorgesehenen Preise zu vergeben", sagte der Sprecher der Regierung von Oberbayern, Martin Nell. Er bestätigte damit eine am Sonntag veröffentlichte Mitteilung von Braunfels' Rechtsanwalt. Einen weitergehenden Antrag von Braunfels zur Aufhebung des gesamten Wettbewerbs habe die Kammer zurückgewiesen, ergänzte Nell. Der Zeitplan für den neuen Konzertsaal ist eng. Die Entscheidung im Architektenwettbewerb soll im Mai fallen. Der Bau soll schon im kommenden Jahr beginnen.

Sibel Kekilli verlässt den Kieler "Tatort" NDR bedauert Ausstieg Schauspielerin Sibel Kekilli wird noch zweimal in neuen Folgen als Kieler "Tatort"-Kommissarin zu sehen sein - dann ist für sie Schluss in ihrer Rolle als Sarah Brandt. Wie der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg mittteilte, werden die beiden Fälle im März und im Mai dieses Jahres Premiere in der ARD-Krimireihe haben, beide seien bereits abgedreht. "Wer künftig im Kieler "Tatort" an der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermitteln wird, wird der NDR rechtzeitig bekannt geben", hieß es weiter. Seit Herbst 2010 war Kekilli, die ihr Filmdebüt als Hauptdarstellerin in Fatih Akins Drama "Gegen die Wand" (2004) gab, auf Verbrecherjagd an der Förde zu sehen. "Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben", sagte Kekilli der "Süddeutschen Zeitung". Der NDR bedauerte ihre Entscheidung. "Schade, dass Sibel Kekilli künftig nicht mehr die Kommissarin Sarah Brandt spielen möchte", erklärte Thomas Schreiber, Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion & Unterhaltung. "Sie hat dem Kieler "Tatort" gut getan."

Schauspielerin Inge Keller gestorben Eine der bedeutendsten deutschen Bühnenschauspielerinnen Die Schauspielerin Inge Keller ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren in Berlin, wie der Deutschen Presse-Agentur aus dem Bekanntenkreis von Keller bestätigt wurde. Zuvor hatte die Zeitung "Neues Deutschland" darüber berichtet. Geboren wurde die selbstironische ernannte "diensthabende Gräfin der DDR" 1923 als Fabrikantentochter in Berlin-Friedenau. 1942 debütierte sie am Berliner Theater am Kurfürstendamm. 1950 schloss sich Inge Keller dem Deutschen Theater im Ostteil der Stadt an. Dort spielte sie ununterbrochen bis 2001 als Ensemblemitglied und darüber hinaus weiter als Gast. Sie arbeitete eng mit Regisseuren wie z.B. Wolfgang Langhoff und Wolfgang Heinz zusammen und avancierte zu einer der bedeutendsten deutschen Bühnenschauspielerinnen. Im Jahre 2000 wurde sie zum Ehrenmitglied des Deutschen Theaters ernannt, und 2005 konnte sie dort ihr 55-jähriges Bühnenjubiläum begehen. In ihren rund 50 Bühnenrollen spielte sie vor allem kluge, stolze und emanzipierte Frauen, und immer wieder gewann sie dem Klischee der Dame von Welt neue Nuancen ab.

Neues Studium "Literarisches Schreiben" Erster Gastprofessor ist der Schriftsteller Ulrich Peltzer In Nordrhein-Westfalen können sich Studenten bald an einer Hochschule zum Schriftsteller ausbilden lassen. An der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) gibt es ab Oktober den Studienschwerpunkt "Literarisches Schreiben". Wissenschaftsministerin Svenja Schulze und Kulturministerin Christina Kampmann stellten den neuen Schwerpunkt in Düsseldorf vor. Bislang gibt es in Deutschland erst zwei Hochschulen, an denen man den Schriftstellerberuf studieren kann, eine in Leipzig und eine im niedersächsischen Hildesheim. Teil des Studiums in Köln ist auch eine Residenzphase auf Burg Hülshoff im Münsterland, dem Geburtsort der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Beim Aufbau des Studiums soll der Kölner Autor Navid Kermani als Berater mitarbeiten. Erster Gastprofessor soll der in Krefeld geborene Schriftsteller Ulrich Peltzer sein.

Julian Reichelt wird Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen 36-Jähriger leitete bislang Bild Digital Julian Reichelt, Chefredakteur von "Bild Digital", übernimmt zusätzlich die Funktion als Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen. Der 36-Jährige trägt damit ab sofort die übergeordnete redaktionelle Gesamtverantwortung für die "Bild"-Marke, wie das Medienhaus Axel Springer in Berlin mitteilte. In seiner zusätzlichen Funktion steuere Reichelt Strategie, Personalpolitik sowie die redaktionellen Abläufe im Zusammenspiel von Print und Digital. "Mit der Zuordnung dieser Entscheidungsinstanz bei Julian Reichelt soll sichergestellt werden, dass auch nach dem Ausscheiden des ehemaligen Bild-Herausgebers Kai Diekmann die Marke "Bild" aus einer Hand geführt wird", teilte das Unternehmen weiter mit. Tanit Koch bleibt als Chefredakteurin verantwortlich für die Printausgabe der "Bild"-Zeitung. Marion Horn bleibt wie bisher Chefredakteurin von "Bild am Sonntag".

Busoni-Kompositionspreis an Benjamin Scheuer Preis geht an junge Komponisten Der Hamburger Komponist Benjamin Scheuer wird mit dem Busoni-Kompositionspreis der Berliner Akademie der Künste auszeichnet. Der 1987 geborene Musiker erhält die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Arbeit, die sich durch direkt erfahrbare Sinnlichkeit und Humor auszeichne, wie die Akademie mitteilte. Scheuer lebt als freischaffender Komponist in Hamburg. Er studierte dort und in Karlsruhe, zuletzt bei Wolfgang Rihm. Der Preis wird am 24. November in Berlin vergeben. Er wurde 1988 von dem Komponisten Aribert Reimann gestiftet und geht alle zwei bis drei Jahre an junge, noch wenig bekannte Komponisten.

Brand in Kuwaits neuem Opernhaus Der Bau hat ca. 700 Millionen Euro gekostet Nur drei Monate, nachdem das neue Opernhaus in Kuwait eröffnet worden ist, hat ein Brand Teile des Gebäudes zerstört. Der futuristische Bau mit dem Namen Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Center hat rund 700-Millionen Euro gekostet. Seine Oberfläche besteht aus geometrischen Formen. Aufnahmen zeigen eine dicke schwarze Rauchfahne. Am Donnerstag sollte dort das Broadway-Musical Cats aufgeführt werden.

Ticketverkauf für Berlinale hat begonnen Wieder lange Schlangen vor den Verkaufsstellen Drei Tage vor dem Start der 67. Internationalen Filmfestspiele in Berlin hat heute um 10 Uhr der Vorverkauf für die begehrten Tickets begonnen. Die Preise liegen zwischen etwa 4 Euro für das Kinderprogramm und 14 Euro für die Filme im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Viele Kino-Fans warteten traditionell stundenlang, um eine Karte zu bekommen. Zahlreiche Cineasten haben sich für die "Berlinale" sogar freigenommen. Tickets gibt es in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International, im Haus der Berliner Festspiele und in der Audi City am Kurfürstendamm. Auch im Internet sind Karten erhältlich und können direkt auf der Programmseite gekauft werden. Mit etwas Glück bekommt man sie auch an den Tageskassen der Kinos . Planung ist gefragt: Die Karten gibt es immer drei Tage im Voraus. 2016 hat das Festival-Team um "Berlinale"-Chef rund 336.000 Tickets verkauft.

Bremerhavener Bürgerpreis für Aris Fioretos Schwedischer Autor wird im Mai ausgezeichnet Der mit 7500 Euro dotierte Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur "Jeanette Schocken" geht in diesem Jahr an den schwedischen Autor Aris Fioretos. Er werde insbesondere für seinen Roman "Mary" ausgezeichnet, teilten die Organisatoren mit. Das Buch sei eine Passionsgeschichte und ein leidenschaftlicher Appell für moralische Werte wie Empathie und Courage. Den Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird, erhält Fioretos am 14. Mai. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Irene Dische, Imre Kertész, George Tabori und Gerhard Roth. Die Preissumme stammt ausschließlich aus Spenden von Bremerhavener Bürgern.