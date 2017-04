Takis Würger: "Der Club" "Radikal absurd, schrecklich, faszinierend"

Takis Würger im Gespräch mit Frank Meyer

Die Universität Cambridge: Ganz so idyllisch geht es in Takis Würgers erstem Roman natürlich nicht zu. (picture-alliance/ dpa)

Kein Zutritt für Frauen, Partys unter dem Motto "Gott" und purer Snobismus: Was Takis Würger im Pitt Club in Cambridge erlebt hat, schien ihm romantauglich. "Der Club" ist eine Mischung aus Bildungs-, Campus- und Kriminalroman. Von solchen Genres hat Würger aber keine Ahnung.

Ein Jahr lang studierte der Spiegel-Redakteur in Cambridge, einfach um klüger zu werden, wie er sagt. Dabei wurde er auch Mitglied im elitären Pitt Club, einer Institution für reiche und ziemlich dekadente Studenten: "Ich habe dort Sachen erlebt, die ich seltsam fand und auch verachtenswert, also einen Snobismus, der mir nicht gefallen hat und eine Frauenverachtung, die ich verwerflich finde. Diesem Milieu traue ich eine Menge zu, und darüber habe ich das Buch geschrieben."

Spiegel-Journalist und Autor Takis Würger bei einer Lesung im Rahmen der Lit.Cologne in Köln. (picture alliance/dpa/Horst Galuschka)

Würger geht darin der Frage nach, was an dem noblen Ort passiert, wo sich Mädchen für bizarre Partys in Goldstaub wälzen. Im Roman werden die Figuren auch gedemütigt und sogar verletzt. Er selbst sei bisher nicht ausgetreten, man sei Mitglied auf Lebenszeit: "Ich glaube, es ist eleganter, sich rausschmeißen zu lassen. Wenn das Buch jetzt auf Englisch übersetzt wird, wird das, glaub ich, gezwungenermaßen passieren." Würger jedenfalls wollte nach Jahren als Journalist einmal etwas Fiktionales ausprobieren:

"Über Genres keine Gedanken gemacht"

"Es war schon so: dass die Sachen, die ich an der Universität in Cambridge erlebt habe, so radikal absurd, so schrecklich und so faszinierend waren, dass ich dachte, es lohnt sich, darüber eine lange Geschichte zu erzählen."

Dass sein Roman eine Mischung aus Bildungs-, Campus- und Kriminalroman geworden ist, sei ihm beim Schreiben nicht bewusst gewesen: Sein Buch - ein Genremix? "Das kam vor allem daher, dass ich mir über Genres überhaupt keine Gedanken gemacht habe, als ich es geschrieben habe", bekennt er. Er habe einfach "einen Roman geschrieben, der mich selbst unterhalten hat und trotzdem nicht ganz so flach geworden ist, wie er hätte sein können".

Takis Würger: "Der Club", Verlag Kein & Aber, 240 Seiten, 22 Euro