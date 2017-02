Tagung zu "Christinnen am rechten Rand" Religiosität und Pegida - geht das zusammen?

Christine Böckmann im Gespräch mit Dieter Kassel

Christen für Pegida: Auch das gibt es im postfaktischen Zeitalter (picture alliance/dpa/Arno Burgi)

Der Konvent Evangelischer Theologinnen beschäftigt sich derzeit auf seiner Jahrestagung mit "Christinnen am rechten Rand". Christine Böckmann vom Verein "Miteinander" sagt, die Kirche reagiere unsicher auf rechtes Gedankengut in den eigenen Reihen.

Nach außen haben sich die Kirchen in öffentlichen Verlautbarungen klar zu Pegida und der AfD abgegrenzt. Nach innen hin ist das Verhältnis zu Christen, die zum rechten Rand tendieren, schwieriger zu bestimmen. Der Konvent Evangelischer Theologinnen spürt deswegen derzeit auf seiner Jahrestagung den "Christinnen am rechten Rand" nach. Die Leitfragen: "Wie kann es sein, dass Ängste die wesentlichen Zusagen unseres Glaubens in Frage stellen können? Wie kann es sein, dass die Sorge um das eigene Leben stärker wird als die Prägekraft des christlichen Menschenbildes?"

Antworten ergeben sich nicht von selbst. Zum Teil würden rechte Einstellungen sogar direkt mit dem Glauben begründet, sagt Christine Böckmann vom Verein "Miteinander", die auf dem Konvent das einleitende Referat zum Thema hält. Da sei dann von der Nächstenliebe und zugleich der "Fernstenliebe" die Rede - und die Nächstenliebe müsse erst einmal den Deutschen zugute kommen, Flüchtlinge sollten deswegen zurückgeschickt werden.

Laut Böckmann gibt es in beiden Kirchen auch Pfarrer, die rassistische Einstellungen verbreiten. Für das rechte Gedankengut innerhalb der eigenen Mauern sei das innerkirchliche Bewusstsein in den letzten Jahren langsam gewachsen, betonte sie im Deutschlandradio Kultur. Dennoch attestiert sie ihren Glaubensbrüdern und -schwestern auch noch viel Unsicherheit im Umgang mit dem Thema. Dieser habe etwas von "Ich bin mir unsicher, wie ich da reagiere, und dann bin ich lieber still." (ahe)