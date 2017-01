Kulturnachrichten

Samstag, 21. Januar 2017

Tabea Zimmermann ist "Künstlerin des Jahres 2017" Bratschistin ist seit 2013 Vorsitzende des Beethoven-Hauses Bonn Tabea Zimmermann, international renommierte Bratschistin und Präsidentin des Beethoven-Hauses Bonn, ist "Künstlerin des Jahres 2017" des International Classical Music Awards (ICMA). Die Jury aus Vertretern von Klassik-Magazinen, Online Services und Radiostationen zeichnete die Musikerin aus, die seit 2013 Vorstandsvorsitzende des Stiftungsrates des Beethoven-Hauses ist, wie die Stadt Bonn am Freitag mitteilte. Die ICMA ehrt jährlich Audio- und Videoproduktionen und vergibt Sonderpreise für herausragende klassische Musiker und Musikproduzenten. Zimmermann leitet 2017 zum dritten Mal die "Beethoven-Woche", das Kammermusikfest des Beethoven-Hauses, das an diesem Freitag beginnt.

Bayerischer Filmpreis ehrt Flüchtlingskomödie und Bruno Ganz Schweizer Schauspieler erhält den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Der 75-jährige Film- und Theaterdarsteller Ganz wurde vom Publikum am Ende der Gala mit stehenden Ovationen bedacht. Bayerns Medienministerin Aigner würdigte in der Laudatio seine Theater- und Filmkarriere: "Sie haben die wunderbare Gabe, uns Zuschauer sofort in ihren Bann zu ziehen", sagte Aigner. Die Flüchtlingskomödie "Willkommen bei den Hartmanns" wurde mit dem wichtigen Produzentenpreis ausgezeichnet. Der Produzentenpreis

ist mit 200 000 Euro dotiert. Der Film von Regisseur Simon Verhoeven gewann außerdem die

Online-Abstimmung für den diesjährigen Publikumspreis. Zu den Gewinnern des Abends gehört auch der Film "Toni Erdmann": Schauspielerin Sandra Hüller erhielt den Preis als beste Darstellerin, Maren Ade für die Regie. Letzterer ging außerdem an vier weitere Regisseurinnen - einer der Höhepunkte der Gala. "Nur 15 Prozent aller Kinofilme in Deutschland werden von Frauen gedreht", sagte Regisseurin Caroline Link in ihrer Laudatio für diesen Preis.

Das Publikum bejubelte die Auszeichnung von gleich fünf Frauen als Zeichen für die Gleichberechtigung in der Filmbranche.

Rund 1000 Objekte aus NS-Vernichtungslager restauriert Die Gegenstände sollen in einem im Bau befindlichen Museum in Sobibor ausgestellt werden Fast 1000 auf dem Gelände des ehemaligen deutschen NS-Vernichtungslagers Sobibor gefundene Gegenstände sind restauriert worden. Es handelt sich überwiegend um Gebrauchsgegenstände wie Brillen, Kämme, Schmuck und Besteck, wie das Museum Majdanek in der südostpolnischen Stadt Lublin mitteilte.

Ausgestellt werden sollen sie im entstehenden Museum in Sobibor. Es befindet sich derzeit noch im Bau. Die Fundstücke waren bei Ausgrabungsarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Sobibor entdeckt worden, in dem Schätzungen zufolge rund 170 000 Juden ermordet wurden.

Wagner-Familie beendet Gerichtsstreit auf Grünem Hügel Nach dem Gerichtsurteil gehen die Kinder Wieland Wagners nicht in Berufung Die Angehörigen von Wieland Wagner haben den Gerichtsstreit um Einfluss auf dem Grünen Hügel beendet. Nach dem Urteil des Landgerichts Bayreuth zum Mietvertrag des Festspielhauses entschieden die drei Kinder Wieland Wagners, nicht in Berufung zu gehen, wie ein Anwalt der Geschwister sagte. In einer Stellungnahme warnen sie zugleich andere Stifterfamilien und empfehlen "allen künftigen Stifterfamilien eine genaue Lektüre des Urteils des Landgerichts Bayreuth, wenn diesen Familien eine Mitgestaltung ihres Vermächtnisses am Herzen liegt." Das Landgericht Bayreuth hatte am 15. Dezember die Klage von Wielands Kindern und seiner Schwester Verena Lafferentz-Wagner abgewiesen. In dem Streit des Wieland-Stammes gegen die Richard-Wagner-Stiftung und die Bayreuther Festspiele GmbH ging es um den Mietvertrag des Festspielhauses - und um das Prozedere, wie die Festspielleitung bestimmt wird. Aufgrund der ausgehandelten Details können Bund und Land daher nun fast allein über die Festspielleitung entscheiden - zum Ärger des Wieland-Stammes.