Sylvester Groth Der öffentlichkeitsscheue Schauspielstar

Moderation: Britta Bürger

Sylvester Groth auf der Berlinale zu Gast bei Deutschlandradio Kultur. (Deutschlandradio / Oranus Mahmoodi)

Er spielt meist die fiesen Typen, glänzt aber auch in Komödien. Der Schauspieler Sylvester Groth hat seine künstlerische Laufbahn in Ostberlin begonnen und schaffte es sogar nach Hollywood. Dem breiten Publikum ist er weniger bekannt - was auch daran liegt, dass er die Öffentlichkeit scheut.

In fast 50 Kino- und Fernsehfilmen und hunderten Theaterinszenierungen hat der heute 58-jährige mitgewirkt. Sylvester Groth spielt die fiesen, undurchschaubaren Typen, aber er glänzt auch in Komödien. Fast immer gelingt es ihm, die Rollen so glaubwürdig und differenziert auszufüllen, dass der Zuschauer den Schauspieler Groth vergisst.

Sylvester Groth erzählt im Gespräch mit Britta Bürger über seine Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino. (Deutschlandradio / Oranus Mahmoodi)

Seine künstlerische Laufbahn begann in Ostberlin. Und nachdem er die DDR verlassen hatte, konnte er sie fast nahtlos in Westdeutschland fortsetzen. Obwohl sein Können schon mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt wurde, ist er dem breiten Publikum weniger bekannt als andere deutsche Schauspieler. Groth scheut die Öffentlichkeit und ist deshalb nie in Talkshows zu sehen. Sein Können als Schauspieler wird auch auf der diesjährigen Berlinale Beachtung finden: Groth spielt eine wichtige Rolle in der Verfilmung des Erfolgsroman von Eugen Ruge "In Zeiten des abnehmenden Lichts". In der Regie von Matti Geschonneck läuft der Film unter der Rubrik außergewöhnliche Neuproduktionen.

War es ihm wichtig, bei dieser Romanverfilmung mitzuwirken? Wie und warum hat er die DDR 1985 verlassen? Steht er lieber vor der Kamera oder auf einer Bühne und warum meidet er die Öffentlichkeit? Darüber hat sich Britta Bürger mit Sylvester Groth im Berlinale-Open-House unterhalten, zu hören in der Sendung "Im Gespräch" am 20.2. ab 9.05 Uhr im Deutschlandradio Kultur.