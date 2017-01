Süßigkeitenmesse ISM "Wir sind von Zucker umgeben"

René Spierling im Gespräch mit Julius Stucke

Es gibt viele Arten von Zucker: Hier zeigen sich kleine Kügelchen aus Nanocellulose: Cellulose ist ein Polysaccarid (Vielfachzucker) , Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden – und die häufigste organische Verbindung in der Natur. (picture alliance / dpa / Jan-Peter Kaspar)

Während die Süßwarenbranche in Köln ihre neusten Trends zelebriert, rät René Spierling, sich den umstrittenen Stoff genauer anzuschauen. Der Biologe und Museumskurator berichtet von andersartiger und zukunftsweisender Zuckernutzung.

Politik und Ernährungsexperten dagegen kritisieren zuviel Zuckerkonsum.

In Berlin zeigt das Deutsche Technikmuseum in seiner Dauerausstellung "Alles aus Zucker", dass Zucker viel mehr ist als nur ein Süßungsmittel: Nahrung, Werkstoff, Energie, Informationsträger. Der Biologe und Umweltwissenschaftler René Spierling ist einer der Kuratoren und rät im Deutschlandradio Kultur zu tieferen Einblicken in den umstrittenen Stoff. Er hat sich mit zukunftsweisenden Nutzungsarten von Zucker beschäftigt.

René Spierling, Biologe und Mitkurator der Dauerausstellung im Technikmuseum "Alles Zucker! Nahrung -Werkstoff-Energie" (Deutschlandradio / Frank Ulbricht)

Zucker sei weit mehr als das, was als Haushaltszucker aus Rohr oder Rübe erst im 19. Jahrhundert in Europa massenhaft in die Ernährung Einzug hielt, sagte Spierling im Deutsschlandradio Kultur.

"Wir sind von Zucker umgeben in der Natur"

Zur chemischen Klasse des Zuckers zählt beispielsweise auch der Traubenzucker, die Glucose, welche Cellulose als Hauptbestandteil von Holz aufbaut, erläuterte der Biologe und Umweltwissenschaftler. Auch als Chitin spielten Zuckerverbindungen etwa im Außenpanzer von Krebstieren in der Natur Zucker eine zentrale Rolle.

"Wenn man im Wald steht, kann man sagen: Man ist von Zuckern umgeben: Man sieht die Bäume das ist zu großen Teil Zucker- Cellulose, Hemicellulose, die Pilze, das ist Chitin und auch die Insekten sind Chitin."

Zuckerverbindungen dienen heute als Ausgangsmaterial für die Herstellung moderner Biokunststoffe. In der energetischen Nutzung sei Zucker in Form vergärten Alkohols als Energieträger interessant.

"Saccharose braucht man nicht"

Trotz der Bedeutung von Zucker in der Natur hält Spierling aber auch ein kritisches Nachdenken über das verbreitete Süßungsmittel für angebracht: In der Ernährung sei der aus Saccharose bestehende Haushaltszucker für den menschlichen Körper nicht notwendig:

"Saccharose braucht man nicht. (…) Unser Körper braucht Glukose, Traubenzucker. Das kann er aber auch aus anderen Kohlenhydraten gewinnen, zum Beispiel aus Stärke, was eine Hauptquelle ist für die Glukose, die man so im Blut braucht für das Gehirn oder rote Blutkörperchen. (…) Aber selbst das können wir aus anderen Nährstoffgruppen herstellen. (…) Also wir können ohne Zucker leben."