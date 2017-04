Studio 9 mit Jenni Zylka Alles was Spaß macht und wenig Geld bringt

Moderation: Anke Schaefer

Normalerweise moderiert Jenni Zylka auf der Berlinale - diesmal ist sie als Studiogast bei uns. (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Geheimagentin im Nebenberuf, Grimme-Preis-Jurorin und Moderatorin mit Faible für Film: Jenni Zylka ist zu Gast im neuen "Studio 9" am Mittag.

Jenni Zylka hat viele Jobs. Sie arbeitet zum Beispiel als Moderatorin und Kuratorin für die Berlinale, als Jurorin für den Grimme-Preis und als Journalistin für den WDR, wo sie ein eigenes Literaturmagazin macht. Das Portfolio in ihren eigenen Worten:

"Ich arbeite ganz viel im Kulturbereich und mache alles, was Spaß macht und wenig Geld bringt."

Als Gast der neuen Mittagssendung im Deutschlandradio Kultur wird die 48-Jährige am Mittwoch die Themen des Tages kommentieren - aus Politik, Kultur und Medien.

Jenni Zylka moderiert die Pressekonferenzen der Sektion Panorama auf der 67. Berlinale 2017. Hier mit der Filmcrew von "Tiger Girl". (Deutschlandradio / Cornelia Sachse)

Wer ihre Website besucht, findet auch diese Aufgabe: "nebenbei als Geheimagentin tätig". Zuletzt war Jenni Zylka bei der Berlinale auf großer Bühne. Dort hat sie in diesem Jahr 13 Pressekonferenzen und 20 Filmgespräche für die Sektion Panorama in Kinos moderiert. Was war das Schlimmste, was ihr mal passiert ist?

"Es gab mal eine Pressekonferenz, wo alle besoffen waren und gesungen haben. Man konnte die nicht mehr moderieren, das waren auch Hollywoodleute. Da konnte ich nicht viel mehr machen als mitschunkeln. Ich kann ja keine Stars zur Ruhe bitten, was ich manchmal ganz gern machen würde." (lacht)