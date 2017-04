"Studio 9 - Der Tag mit ..." Unsere neue Mittagssendung - los geht's!

Das Team von Studio 9 - Der Tag mit ... (Deutschlandradio / Anke Schäfer)

Wir sprechen über die Themen des Tages mit einem Gast aus Medien, Kultur oder Politik: Das ist die neue Mischung von "Studio 9" zur Mittagszeit. Ein Salon zu den Fragen der Zeit – in einer Zeit mit mehr Gesprächsbedarf denn je.

Schnitzel? Salat? Oder vielleicht doch eher ein leichtes Risotto? Die Mittagszeit ist die beste Zeit für die kleinen Entscheidungen des Tages. Und für die großen Fragen: Ist Martin Schulz einer, der Kanzler kann? Wie klingt die Elbphilharmonie in Hamburg? Warum sind die Norweger laut UNO die glücklichsten Menschen der Welt? Und: Was erzählen uns eigentlich die Bücher und Debatten auf der Leipziger Buchmesse über den Zustand unserer Gesellschaft?

Ob zu Tisch mit Kollegen oder Zuhause, nachdem der erste Stress des Morgens hinter uns liegt. Mittags ist Zeit für Gespräche, mittags ist Zeit für Reflexion. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen uns die Nachrichten mit großen Fragen konfrontieren: Geraten die USA auf Abwege? Ist die Demokratie auch bei uns angesichts des wachsenden Populismus in Gefahr? Was hält unsere Gesellschaft noch zusammen?

Heute startet unsere neue Mittagssendung Studio 9 - der Tag mit ... - @k_frenzel erklärt, was wir vorhaben https://t.co/hegeYL5B8L pic.twitter.com/RugESJsBog — DKultur (@DKultur) 3. April 2017

Zeiten also mit mehr Gesprächsbedarf denn je. Zeit für einen neuen Mittag im Deutschlandradio Kultur. Ab dem 3. April stellen wir "Studio 9" neu auf – montags bis freitags um kurz nach 12 Uhr. Wir laden Sie ein an unseren Mittagstisch, an dem wir die Themen des Tages in den Blick nehmen – wie gewohnt mit Interviews, Reportagen und Berichten unserer Korrespondenten in Deutschland und der Welt.

Künftig tun wir das gemeinsam mit einem täglichen Gast aus Medien, Kultur oder Politik. In der ersten Woche zum Beispiel mit dem Publizisten und Ex-Kulturstaatsminister Michael Naumann, der Journalistin Caroline Fetscher, Christoph Schwennicke vom "Cicero" und der Schriftstellerin Güner Balci. Zum Auftakt ist Albrecht von Lucke von den "Blättern für deutsche und internationale Politik" im Studio.

Unser Gäste in der ersten Woche

Seien Sie dabei – mittags im Radio oder wann auch immer "ihr Mittag" ist. Vielleicht eher abends – oder unterwegs? Wir liefern dann, wenn Sie Zeit haben, interessante Posts und Positionen auf Facebook, Twitter und anderen Portalen. "Studio 9" ist eine Radiostunde, die jederzeit und überall auch im Netz stattfindet. Spannende Interviews, kluge Zitate, Hintergrundinformationen und Dossiers zu Themen der Sendung – all das finden Sie in ihrer Timeline, als Podcast und auf deutschlandradiokultur.de.