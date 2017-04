Studio 9 - Der Tag mit Sylke Tempel Exit vom Brexit, kurz vorm Frexit?

Zu Gast in "Studio 9": Sylke Tempel (dpa / picture alliance / Karlheinz Schindler)

Großbritannien wählt - Chance für den Ausstieg aus dem Brexit? Frankreich wählt - droht dort der Frexit? USA auf Abwegen - Chance für Deutschland? Themen heute mit "Internationale Politik"-Chefredakteurin Sylke Tempel

Frankreich am Sonntag, Großbritannien überraschend schon Anfang Juni - zwei große europäische Länder wählen. Werden sie Europas Fliehkräfte noch verstärken? Das ist die zentrale Frage heute in "Studio 9" mit Sylke Tempel, Chefredakteurin der Zeitschrift Internationale Politik.

Heute wird das britische Unterhaus über den vorzeitigen Urnengang abstimmen, den Premierministerin Theresa May gestern überraschend angekündigt hatte. Was wird die Wahl bringen - möglicherweise auch die Option, den Brexit rückgängig zu machen?

In Frankreich steht am Sonntag der erste Wahlgang der Präsidentschaftwahl an. In den Umfragen sind unter den vier Kandidaten, die eine Chance auf die Stichwahl haben, zwei, die mehr oder weniger offen für einen Austritt Frankreichs aus der EU werben: die Kandidatin des Front National, Marine Le Pen, und der linke Jean Luc Melenchon. Bleibt den Franzosen am Ende nur die Wahl zwischen linkem und rechtem Populismus?

Profitiert Deutschland von Trumps Politik?

Europäische Fragen, die sich mit transatlanitischen paaren an diesem Mittwoch. US-Präsident Donald Trump hat per Dekret härte Bedingungen für die Einreise ausländischer Fachkräfte erlassen. America first - eine Chance für Länder wie Deutschland, die dadurch international attraktiver werden für die Hochqualifizierten?

Fragen, die wir heute klären mit einer ausgewiesenen "Transatlantikerin": die Politikwissenschaftlerin Sylke Tempel hat u.a. in New York wissenschaftlich zu deutschen-amerikanischen Fragen geforscht. Seit 1994 unterrichtet Sylke Tempel an der Berliner Außenstelle der Stanford University. Die Leitung der Zeitschrift Internationale Politik hat Sylke Tempel seit 2008. Zuvor war sie u.a. Korrespondentin für Die Woche im Nahen Osten.