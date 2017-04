Studio 9 - Der Tag mit Harald Welzer Ist Europa resistent gegen Populismus?

Harald Welzer (Deutschlandradio / Jana Demnitz)

Österreich, Niederlande - jetzt Frankreich. Europa zeigt sich weniger empfänglich für Populismus als befürchtet, sagt Harald Welzer. Weitere Themen mit dem Soziologen in "Studio 9": Ivanka Trump in Berlin und Netanjahus Muskelspiele.

Der Besuch von Bundesaußenminister Gabriel in Israel droht zum politischen Eklat zu werden. Heute soll er eigentlich mit Regierungschef Netanjahu zusammenkommen - doch der droht mit einer Absage. Der Grund: Gabriel will sich auch mit israelkritischen NGOs treffen. Setzt Israels Regierung die Beziehungen zu einem letzten engen Freund aufs Spiel?

Thema heute in "Studio 9" mit Harald Welzer. Außerdem: Europa nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl. Sind die Gespenster des Rechtspopulismus gebannt?

21 avril 2002 / 23 avril 2017 : déclaration de Jean-Marine Le Pen. pic.twitter.com/BCVkvOza3g — Brut (@brutofficiel) 24. April 2017

G leichberechtigung gleich links und progressiv?

Weiteres Thema: "First Daughter" Ivanka Trump kommt nach Berlin zum G20-Frauengipfel - und dürfte so manche Gewissheit durcheinanderbringen. Ist Gleichberechtigung gleich links und progressiv? Trump ist nur ein Beispiel, dass das nicht gelten muss. Marine Le Pen und ihr Erfolg ein anderes. Und was ist eigentlich mit der AfD und ihren Spitzenfrauen?

Harald Welzer ist der Direktor von "Futurzwei – Stiftung Zukunftsfähigkeit" und Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg. Der Soziologe ist Autor zahlreicher Bücher wie "Opa war kein Nazi" oder "Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden" und zuletzt "Die smarte Dikatur. Der Angriff auf unsere Freiheit".