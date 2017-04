Studio 9 - Der Tag mit Götz Aly "Das Volk an sich ist nichts, was verherrlicht werden darf"

Zu Gast in "Studio 9": Der Historiker Götz Aly (Deutschlandradio / Leila Knüppel)

Das geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin ist deplatziert und überschätzt die Rolle des Volkes, sagt der Historiker Götz Aly. Außerdem: Trump als Machtmensch, die Balkankriege als Blaupause für Syrien und Reflexionen zum Karfreitag.

Die nationalsozialsitische "Rassenhygiene" und ihre Folge, der Holocaust - die Aufarbeitung dieser Zeit und des Antisemitismus ingesamt ist das große Thema des Historikers und Publizisten Götz Aly. Erst im Februar ist sein jüngstes Buch "Europa gegen die Juden" erschienen. Darin erzählt Aly die Geschichte des Antisemitismus in Europa von 1880-1945.

Er ist ein Gast, der klare Positionen verspricht: "Ich glaube, dass meine wissenschaftliche Biografie klarmacht, dass ich kein Relativierer bin."

"Ich finde es deplatziert"

Der Historiker vertritt aber auch bei anderen Themen eine klare, nicht immer bequeme und durchaus kontrovers zu diskutierende Meinung. Beispiel: die "Einheitswippe". Gemeint ist das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal, das an die friedliche Revolution in der DDR und die deutsche Wiedervereinigung erinnern soll. Götz Aly lehnt das Denkmal strikt ab – so wie er auch das Holocaust-Denkmal ablehne:

"Ich finde es deplatziert. Es ist schwierig mit den ganzen Nationaldenkmälern – damit haben wir noch nie besonders viel Glück gehabt."

Negative Beispiele für ungebremsten Volkswillen

Der Begriff von "Einheit" oder "Einheit des Volkes" sei zudem über die Jahrhunderte oft für eine "Blut-und Eisen"-Politik missbraucht worden. Das Argument vieler Befürworter, das als begehbare Wippe entworfene Denkmal versinnbildliche, wie die Bürger selbst die Möglichkeit wahrgenommen hätten, etwas zu bewegen und damit letztlich die friedliche Wiedervereinigung herbeigeführt hätten, sieht Aly kritisch, weil es, in seinen Augen, den Volkswillen verherrliche:

"Das Volk an sich ist nichts, was verherrlicht werden darf."

Dafür gebe es zu viele negative Beispiele, die zeigten, was der ungebremste Volkswille anrichten könne – etwa 1933. Deshalb finde er es falsch, dem Volk mit einem solchen Denkmal einen Vertrauensvorschuss zu geben.

Kein 1989 ohne die Weichen der Politik

Aly ging im Gespräch noch einen Schritt weiter:

"Diejenigen etwa, die 1989 in Dresden für die Einheit plädiert haben und Kohl einen gewaltigen Empfang bereitet haben – das sind doch dieselben, die heute zu den Pegida-Demonstrationen gehen. Das sind doch strukturell keine anderen Menschen oder anderen Völker."

Zwar müsse eine Demokratie Gruppierungen wie Pegida aushalten können – nicht aber brennende Flüchtlingsheime. Es sei deshalb wichtig, dem Volk "innerhalb der verfassungsmäßigen Rechte, seinen regulierten Platz zuzuweisen".

Im Übrigen wäre 1989 nicht möglich gewesen, wenn die Politik nicht ein paar entscheidende Weichen gestellt hätte, betonte Aly.

Das komplette Gespräch mti Götz Aly können Sie hier nachhören: