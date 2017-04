Studio 9 - Der Tag mit Étienne François Eine französische Revolution?

Der Historiker Étienne François (picture-alliance/ ZB / Karlheinz Schindler)

Frankreich hat gewählt - und dabei die alten Kräfte weggefegt. Erleben wir eine neue französische Revolution? Thema mit dem Historiker Étienne François.

Macron oder Le Pen heißt die Alternative, vor der die Franzosen am 7. Juni stehen. Sozialliberal gegen rechtspopulistisch, pro- gegen anti-europäisch, protektionistiisch versus liberal - die Unterschiede könnten kaum klarer sein bei der Stichwahl um das Präsidentenamt.

Zwei Kandidaten, denen aber eines gemein ist: Sie gehören beide nicht den etablierten Kräften an, die sechs Jahrzehnte die Politik der Fünften Republik bestimmt haben, Sozialisten und Konservative.

Wie viel "Revolution" steckt in dieser Wahl? Und was ist die Richtung dieser neuen Entwicklung? Entsteht eine neue Bipolarität, die nur "gut" und "böse" kennt? Legt Macrons erwarteter Sieg in der Stichwahl möglicherweise die Grundlage für einen Durchmarsch Le Pens in fünf Jahren?

Étienne François: Der Historiker ist ein intimer Kenner der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Er ist Professor an der Freien Universität Berlin und lehrte bis zu seiner Emeritierung 2003 an der Pariser Sorbonne. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen »Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich« (1995) sowie das mehrbändige Werk »Deutsche Erinnerungsorte« (2001).