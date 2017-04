Studio 9 - Der Tag mit Cécile Calla Driftet Frankreich in die Extreme?

Zu Gast in "Studio 9": Cécile Calla (picture alliance / ZB / Karlheinz Schindler)

Elf Kandidatinnen und Kandidaten - Frankreich hat am Sonntag die Wahl, wer in die Stichwahl um das Präsidentenamt einzieht. Ein Thema in "Studio 9" mit der französischen Journalistin Cécile Calla.

Der erste Wahlgang zur Präsidentenwahl in Frankreich wird weltweit mit Spannung erwartet. Am Sonntag stellen sich zwei Kandidatinnen und neun Kandidaten der Bevölkerung. Die beiden Erstplatzierten ziehen in die Stichwahl am 7. Mai.

Wird es ein Duell zwischen dem sozialliberalen Hoffnungsträger Emmanuel Macron und der Führerin des Front National, Marine Le Pen. Oder sorgen der Konservative Francois Fillon und der Linksaußenkandidat Jean-Luc Melenchon noch für eine unerwarte Überraschung? Driftet Frankreich in die Extreme?

Gast in "Studio 9" am Thementag Frankreich ist die Journalistin Cécile Calla. Die Französin lebt seit 2003 in Berlin. Von 2006 bis 2010 war sie Deutschland-Korrespondentin für die französische Tageszeitung Le Monde, bis zum April 2015 Chefredakteurin des deutsch-französischen Magazins ParisBerlin. Cécile Calla ist Autorin des Buches "Tour de Franz" über ihre Erlebnisse in Deutschland. Für das Buch "Que reste-t-il du couple franco-allemand?" wurde sie mit dem deutsch-französischen Parlamentspreis 2015 ausgezeichnet.