Stuart Semple vs. Anish Kapoor Absurder Künstlerstreit ums pinkeste Pink der Welt

Carsten Probst im Gespräch mit Timo Grampes

Pink ist eine begehrte Farbe. Der Streit zwischen den Künstlern Stuart Semple und Anish Kapoor zeigt das. (imago/robertharding)

Zwei Künstler streiten um ihre Farben. Stuart Semple, Erfinder eines ganz besonderen Pinks, will sein Pigment mit allen Menschen teilen - nur nicht mit Bildhauer Anish Kapoor. Denn der hatte sich schon die Rechte am schwarzen Pigment Vantablack gesichert. Aber geht das überhaupt?

Farben kann man nicht nur erfinden und nutzen, sondern auch vereinnahmen. Der Bildhauer Anish Kapoor hatte sich vor einem Jahr die Exklusivrechte am ultraschwarzen Pigment Vantablack gesichert, jetzt will Stuart Semple, der Erfinder des pinkesten Pinks der Welt, verhindern, dass Kapoor auch in den Besitz dieser Farbe kommt.

Fresh batch! World's pinkest #pink for www.cultureHustle.com #sharetheblack #paint #nofilter Ein von Stuart Semple (@stuartsemple) gepostetes Foto am 24. Nov 2016 um 3:58 Uhr

In einem Youtube-Video erklärt Semple, dass er sein Pink mit der ganzen Welt teilen möchte, mit Ausnahme Kapoors - eben weil dieser anderen das Vantablack vorenthält.

Kapoor hatte sich im März 2016 den Unmut vieler Kunstkollegen zugezogen, als er sich die Rechte an Vantablack sicherte. Das Pigment absorbiert 99,96 Prozent des Lichts. Dadurch, dass der aus Indien stammende britische Bildhauer die Rechte gekauft hat, darf die Farbe von keinem anderen Künstler genutzt werden.

Up yours #pink Ein von Anish Kapoor (@dirty_corner) gepostetes Foto am 23. Dez 2016 um 2:32 Uhr

Kapoor hat bereits auf das explizite Kauf-Verbot reagiert und zeigt, dass er sich das Pink schon besorgt hat. Ist der Streit mehr als ein purer Marketing-Gag?