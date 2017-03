Kulturnachrichten

Montag, 13. März 2017

Straelener Preis an Queneau-Übersetzer Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel werden ausgezeichnet Der mit 25 000 Euro dotierte Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW geht in diesem Jahr an Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Die in Berlin lebenden Literaturübersetzer werden für ihre Neuübertragung von Raymond Queneaus "Stilübungen" (2016, Suhrkamp) ausgezeichnet, wie das Europäischen Übersetzer-Kollegium (EÜK) in Straelen mitteilte. In "Stilübungen" variierte Queneau (1928-1972) einen kurzen Text über eine banale Rempelei in einem Pariser Autobus durch verschiedene Stilarten in amüsante Geschichten. Heibert und Schmidt-Henkel "spielen so präzise wie übermütig mit den Formen des Sprechens und Erzählens und feiern damit den großen Reichtum unserer Sprache", hieß es in der Jury-Begründung. Zugleich würdigt der Preis das Lebenswerk der beiden Übersetzer, die seit rund 30 Jahren aus verschiedenen Sprachen Literatur übertragen.

"Kong: Skull Island" führt Nordamerikas Kinocharts an Riesenaffen-Film spielte am ersten Wochenende 61 Millionen Dollar ein Der Monsteraffe Kong ist König der nordamerikanischen Kinocharts. An seinem Startwochenende in den USA und Kanada spielte "Kong: Skull Island" nach ersten Schätzungen 61 Millionen Dollar (etwa 57 Millionen Euro) ein. Das liegt deutlich über den Branchenerwartungen von rund 50 Millionen Dollar. Der Abenteuerfilm mit Tom Hiddleston, Brie Larson und Samuel L. Jackson bei ihrer Erkundungsreise auf der unerforschten Insel Skull Island drängte damit den Comicverfilmung-Film "Logan - The Wolverine" auf den zweiten Platz ab. Der raffinierte Horror-Thriller "Get Out" verdiente an seinem dritten Wochenende noch starke 21 Millionen Dollar dazu. Das reichte für den dritten Platz der Charts. Auf den weiteren Rängen folgen das Fantasy-Drama "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott" (zehn Millionen Dollar) und der Lego-Animationsfilm "The LEGO Batman Movie" mit knapp acht Millionen Dollar.

Trierer Stadtrat entscheidet über Karl-Marx-Statue China will der Geburtsstadt des Philosophen eine riesige Bronze-Skulptur schenken Soll die Stadt Trier die riesige Karl-Marx-Statue annehmen, die China ihr zum 200. Geburtstag des berühmten Philosophen schenken will? Darüber will heute Nachmittag der Trierer Stadtrat entscheiden. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) ist dafür: "Karl Marx ist einer der größten Bürger in dieser Stadt und wir sollten ihn nicht verstecken", sagte er. Die geplante Statue von Karl Marx soll inklusive Podest 6,30 Meter hoch werden und in der Nähe der Porta Nigra auf einem Platz aufgestellt werden. Größe und Ort des "Mega-Marx" haben bei Bürgern allerdings auch heftige Kritik ausgelöst. Angefertigt werden soll die Bronze-Skulptur vom chinesischen Künstler Wu Weishan. Anfang März hatte die Stadt einen hölzernen Dummy der Statue aufgestellt, damit sich die Trierer einen Eindruck machen konnten. Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, war am 5. Mai 1818 in Trier geboren worden und verbrachte dort auch die ersten 17 Jahre seines Lebens.

Martin Luther und sein Einfluss auf Goethes Werk Ausstellung in Düsseldorf zeigt Auswirkungen der Reformation auf den Dichterfürsten Unter dem Titel "Bibel, Sprache, Wahrhaftigkeit" zeigt das Goethe-Museum in Düsseldorf seit Sonntag eine Ausstellung, die sich mit dem Einfluss Martin Luthers auf Johann Wolfgang von Goethe befasst. Charakter, Werk und insbesondere die Bibelübersetzung des Reformators hätten den Protestanten und Dichter Goethe lebenslang begleitet, teilte das Museum mit. Die Ausstellung aus Beständen der Sammlung Anton und Katharina Kippenberg zeige zum 500. Reformationsjubiläum die vielfältige Bedeutung, die Luther für Goethes eigenes Werk hatte. "Wir wissen gar nicht, was wir Luthern und der Reformation im Allgemeinen Alles zu danken haben", lautete die Überzeugung Goethes, der 1817 das 300. Jubiläum der Reformation in Thüringen erlebte. Goethe habe an Luther seinen klaren Ausdruck, seine deftig-derbe Sprache sowie seine kämpferische Persönlichkeit geschätzt. Goethes Werk sei durchdrungen von Formulierungen, die ihren Ursprung bei Luther hätten, erklärten die Ausstellungsmacher.