Stefan Weber Das kulturelle Erbe Syriens retten und bewahren

Stefan Weber im Gespräch mit Ulrike Timm

Stefan Weber, Direktor des Berliner Museums für Islamische Kunst (Bernd Weingarten)

Er hat sich vorgenommen, das syrische Kulturerbe zu retten und für eine Zeit nach dem Krieg zu bewahren. Dafür will er über 100.000 Dateien anlegen und Scouts vor Ort schulen, vor allem in Aleppo. Denn Stefan Weber, Direktor des Berliner Museums für Islamische Kunst, weiß, dass die größten Kulturgutzerstörungen in der Nachkriegszeit, bei einem raschen Wiederaufbau, zu befürchten sind.

Seit Stefan Weber als junger Mann nach Istanbul und Anatolien reiste, schlägt sein Herz für den Orient. Er lebte in Damaskus und Beirut. Heute will er mit seinem Museum auch erreichen, dass die vielen Fragen an den Islam in unserer Gesellschaft beantwortet werden können, auch dass Muslime der dritten Generation in Deutschland einen Identifikationsanker und eine Verbindung zur Kultur ihrer Großeltern finden.

Stefan Weber ist zu Gast bei Ulrike Timm am 3. März 2017 ab 09 Uhr 05 "Im Gespräch" von Deutschlandradio Kultur.