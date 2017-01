Spuren in die Vergangenheit Bruno, Chef de police

Von Martin Walker

Dorfpolizist Bruno Courèges nutzt seine guten Kontakte um diesen Mordfall aufzuklären. (imago)

Bruno Courrèges - einziger Polizist von Saint-Denis, dazu Gourmet und begehrtester Junggeselle - wird an den Tatort eines Mordes gerufen. Ein Immigrant, Kriegsveteran aus dem Algerienkrieg, ist tot aufgefunden worden.

Da das Verbrechen offenbar rassistische Hintergründe hat, werden auch nationale Polizeibehörden eingeschaltet, die Bruno von den Ermittlungen ausschließen wollen. Doch keiner hat seine Ortskenntnisse und Beziehungen.

Übersetzung: Michael Windgassen

Bearbeitung und Regie: Martin Zylka

Mit: Peter Matić als Erzähler und Martin Lindow, Claus-Dieter Clausnitzer, Jochen Stern, Albert Kitzl, Kathrin Wehlisch, Christian Tasche, Marianne Graffam, Omar El-Saeidi, Simon Roden, Katie Jordans, Holger Kunkel, Thomas Krause und Frank Voß

Musik: Rainer Quade

Ton: Günther Kasper

Produktion: WDR 2011



Länge: 53'51

Martin Walker, geboren 1947 in Schottland, Historiker, Journalist und Schriftsteller. Schrieb 25 Jahre für "The Guardian". "Bruno, Chef de police" war sein erster Roman (2008), inzwischen sind sieben weitere Bruno-Fälle erschienen. Mit seinem Zukunftsthriller "Germany 2064" stand er auf der Shortlist für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2015. Er wohnt mit seiner Familie in Le Bugue im Périgord, Süd-Frankreich.