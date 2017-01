Die Chinesische Mauer, das Brüsseler Atomium und die Sagrada Família: Sie gehören zu den "merkwürdigsten" Gebäuden der Welt, die in diesem Kinderatlas vorgestellt werden. Ein wunderbares Buch mit entzückenden Illustrationen. Mehr

Um die Liebe in ihren Variationen geht es in Manuela Reicharts Erzählband "Beziehungsweise". Und um die Spuren, die diese Liebe in unserem Leben hinterlässt. "Letztlich bewegt, begleitet und verstört es uns alle ein Leben lang", sagt die Autorin.Mehr