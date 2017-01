SPD im Bundestagswahljahr Sigmar Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Der SPD-Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel spricht am 14.01.2017 beim Neujahrsempfang der SPD in der Stadthalle in Braunschweig (Niedersachsen). (picture alliance / Peter Steffen/dpa)

Personal-Rochade bei der SPD: Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur, will dafür Frank-Walter Steinmeier im Außenministerium beerben. Der will sich zum Bundespräsidenten wählen lassen. Als Kanzlerkandidaten schickt die SPD den Bundespolitik-Neuling Martin Schulz ins Rennen.

Seit Monaten ist darüber spekuliert worden, wen die SPD bei den Bundestagswahlen im Herbst als Kanzlerkandidaten ins Rennen schickt. Jetzt ist die Entscheidung offenbar gefallen: Parteichef Sigmar Gabriel will nach Informationen des Deutschlandfunks auf eine Kandidatur verzichten.

Das habe Sigmar Gabriel in einer Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin bekannt gegeben. "Alle Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen keine Große Koalition mehr wollen", sagte Gabriel nach Angaben von Sitzungsteilnehmern. "Für die stehe ich aber in den Köpfen der Menschen. Daher ist Martin Schulz der geeignete Mann."

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bestätigte die Informationen. Der Entschluss überrasche sie sehr, aber sie respektiere ihn. SPD-Chef Sigmar Gabriel habe die Entscheidung "aus einer Position der Stärke heraus gefällt", sagte Hendricks weiter.

Auf die Frage, warum er nicht gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) antreten werde, sagte Gabriel dem Magazin "Stern": "Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD." Schulz habe "die eindeutig besseren Wahlchancen".

Ausschlag war Umfrage unter SPD-Mitgliedern

Das Magazin berichtet weiter, Gabriel werde das Amt des Außenministers von Frank-Walter Steinmeier übernehmen, der am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Den letzten Ausschlag für diese Entscheidung habe offenbar eine Umfrage unter SPD-Anhängern gegeben, in der eine Mehrheit der Befragten Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl im September einräumt.

Bisher hatte Gabriel als wahrscheinlichster SPD-Kanzlerkandidat gegolten. Schulz dagegen war als Nachfolger von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier gehandelt worden, der im Februar voraussichtlich ins Amt des Bundespräsidenten gewählt werden wird.

Der 61-jährige Martin Schulz war seit 1994 im Europaparlament und dort zuletzt Präsident. Ende vergangenen Jahres war er aus dem Amt ausgeschieden. In der Bundespolitik ist Schulz ein Neuling.

(gwi/stfr)