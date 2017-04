Spaziergänge mit Prominenten Unterwegs mit dem Polarforscher Arved Fuchs in Flensburg

Moderation: Olaf Kosert

Der Polarforscher Arved Fuchs. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

In Flensburg studierte Arved Fuchs Schiffsbetriebstechnik. Gleich gegenüber dem Museumshafen, wo heute sein altes Segelschiff "Dagmar Aaen" liegt - mit dem umrundete er Amerika. Olaf Kosert begleitet den Polarforscher und Abenteurer durchs Arbeiterviertel bis hin zur Amüsiermeile.

Im Flensburger Museumshafen liegt die Dagmar Aaen, ein altes Segelschiff, das 1931 eigentlich für die Fischerei gebaut wurde. Heute gehört es dem Polarforscher Arved Fuchs. Mit diesem Schiff umrundete Fuchs Amerika - wie zuvor schon mit einem Faltboot Kap Hoorn - und durchquerte auf den Spuren Amundsens die legendäre Nordwestpassage.

Arved Fuchs ist ein Abenteurer. 1989 führte ihn eine Expedition zu Fuß zum Nordpol. Im selben Jahr durchquerte er ebenfalls zu Fuß die Antarktis und war damit der erste Mensch, der innerhalb eines Jahres beide Pole zu Fuß erreichte.

Aufgewachsen ist Arved Fuchs etwas nördlich von Hamburg, in Bad Bramstedt. In Flensburg studierte er Schiffsbetriebstechnik. Gleich gegenüber dem Museumshafen, wo heute sein Schiff liegt, stehen niedrige Häuser aus dem 17. Jahrhundert, wo einst Fischer und Handwerker lebten.

Flensburg liegt sehr malerisch an der Förde. Die alte Hafenmeile, dahinter die Marienkirche und der Museumsberg. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Der Oluf-Samson-Gang in Flensburg. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Der Oluf-Samson-Gang symbolisiert den Wandel in der Flensburger Nordstadt vom Arbeiterviertel über die Amüsiermeile bis zum heutigen schicken Künstlerviertel. Etwas oberhalb von der Westlichen Höhe hat man einen schönen Blick über die Stadt und die Förde, denn Flensburg zieht sich rechts und links dieses Fjords überraschend steil am Hang.

Der Salondampfer Alexandra gehört zu den Museumsschiffen im Flensburger Hafen. Wenn er unter Dampf auf der Förde fährt, ist sein Tuten in der ganzen Stadt zu hören. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Olaf Kosert begleitet Arved Fuchs durch Flensburg.

Die Karte vom Spaziergang



(Google Maps)

