Spaziergänge mit Prominenten Mit Ulrich Wickert durch Hamburg

Moderation: Olaf Kosert

Wahl-Hamburger Ulrich Wickert (Deutschlandradio)

Er war "Mister Tagesthemen" und trägt das Bundesverdienstkreuz: der Journalist und Autor Ulrich Wickert. Wir spazieren mit ihm durch seine Wahlheimat Hamburg - immer an der Alster entlang.

Ein Spaziergang durch seine Heimatstadt oder durch einen Ort, der ihm viel bedeutet? Eine schwierige Entscheidung für Ulrich Wickert. Es sind so viele Städte, die eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen.

Geboren wurde der heute 74-Jährige in Tokio, studierte in Heidelberg und war Korrespondent in New York und Paris. Die Wahl fiel letztlich auf Hamburg. Denn in der Hansestadt wurde Ulrich Wickert, der auch das Bundesverdienstkreuz hat, zum "Mister Tagesthemen", hier schreibt der Journalist und Autor seine Bücher und hier wohnt er seit Jahren mit seiner Familie.

Wohin der Spaziergang führen soll? Das wiederum ist für Ulrich Wickert eine klare Sache, immer an der Alster entlang. Ins NDR-Funkhaus soll es gehen, denn auch beim Radio hat er gearbeitet, "Wickerts Bücher" hieß die Sendung. Wo der Spaziergang enden soll? Auch das steht für den Krawattenmann des Jahres 2005 bereits fest, an der neuen Elbphilharmonie. Beim Eröffnungskonzert war er nämlich live dabei.

Ulrich Wickert und Olaf Kosert vor dem US-Konsulat (Deutschlandradio)

Mit Ulrich Wickert an der Alster (Deutschlandradio)

Ulrich Wickert mit Olaf Kosert vor seinem Lieblingsbistro (Deutschlandradio)

Manchmal muss man malen um zu erklären: Ulrich Wickert und Olaf Kosert im Le Plat Du Jour (Deutschlandradio)

Im Turm bei Hoffmann und Campe - hier schreibt Ulrich Wickert seine Bücher (Deutschlandradio)