Spaziergänge mit Prominenten Mit Pe Werner durch Köln

Moderation: Olaf Kosert

Pe Werner und Olaf Kostert an der Claudiustherme in Köln (Deutschlandradio )

Seit drei Jahrzehnten steht die Sängerin und Komponistin Pe Werner auf der Bühne. Das "Kribbeln im Bauch" brachte ihr eine Goldene Schallplatte und zwei Echos. Jetzt spaziert sie mit Olaf Kosert durch Köln - und spricht dabei über ihren großen Traum vom eigenen Café.

"Mit den Händen muss ich immer etwas machen". Also hat sie zunächst Friseurin gelernt, später Grafikdesign studiert. Und seit Pe Malou Werner 16 Jahre alt ist, komponiert sie ihre eigenen Lieder. 1991, eine halbe Stunde hat die gebürtige Heidelbergerin am Text geschrieben, entsteht ihr größter Hit: "Kribbeln im Bauch". Zwei Echos und eine Goldene Schallplatte bekommt Pe Werner dafür. Auch für andere Künstler textet sie, für Barbara Schöneberger, Mireille Mathieu oder Katja Ebstein. Als Sängerin und Kabarettistin steht Pe Werner seit bald drei Jahrzehnten auf der Bühne. Eine Konstante in ihrem Leben, denn hier fühlt sie sich zu Hause.

Nur die Stadt hat die Songschreiberin gewechselt. Lebensmittelpunkt ist für die 56-Jährige seit Jahren Köln. Sie mag die Domstadt und ihre Menschen. Wohin der Spaziergang durch die viertgrößte Stadt Deutschlands führen soll, da muss Pe Werner nicht lange überlegen. Ein Ziel soll der Rheinpark sein, gern auch das Schokoladenmuseum, denn Pe Wener liebt Schokolade. Sicher wird es auch auf die eine oder andere Bühne gehen. Und natürlich auch in eines ihrer Kölner Lieblingscafés. Ein eigenes (Café), dass wäre auch noch ein Traum von Pe Werner.

Auf dieser Karte können Sie die Strecke des Spaziergangs nachvollziehen.

Blick auf den Kölner Dom in 20 Metern Höhe (Deutschlandradio )

Die Stücke aus dieser Deutschlandrundfahrt:

"Leaving Wallbrook" (Titelmusik)

CD: Rain Man. Original Motion Picture Soundtrack

Komponist: Hans Zimmer

Interpret: Hans Zimmer

"Kribbeln im Bauch"

Interpret: Pe Werner mit der WDR Big-Band & Orchester

"La vie en rose"

Interpret: Pe Werner, vom Tribute to Marlene Dietrich Album "Von Kopf bis Fuß"

"Both sides now"

Interpret Joni Mitchell, aus dem Album "Both sides now"

"Nur ein halber Mond"

Interpret: Pe Werner, aus dem Album "Nur ein halber Mond"

Blick vom Kölner Dom auf die Trankgasse (Deutschlandradio )