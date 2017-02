Spaziergänge mit Prominenten Mit Markus Wasmeier am Schliersee

Moderation: Renate Schönfelder

Markus Wasmeier in seinem Museumsdorf (Deutschlandradio / Frank Ulbricht)

Als Riesenslalom-Meister feierte er internationale Erfolge, heute führt der ehemalige Skirennläufer Markus Wasmeier in seiner oberbayerischen Heimatstadt Schliersee ein Freiluftmuseum. Renate Schönfelder hat ihn einen Tag lang begleitet.

Im Riesenslalom feierte er seine größten Erfolge: Markus Wasmeier. Heute betreibt der ehemalige Skirennläufer in seiner oberbayerischen Heimatstadt Schliersee ein Freilichtmuseum, mit dem er sich der Bewahrung altbayerischer Lebensart widmet. Dazu rettete er vom Verfall bedrohte Bauernhäuser und Werkstätten, die er an dieser Stelle wiederaufbauen ließ.



In unserer Ausgabe der "Deutschlandfahrt" präsentiert der ehemalige Olympiasieger sein Museum und die Region rund um seine Heimatstadt.



Die Titelmusik in dieser Deutschlandfahrt:

"Leaving Wallbrook"

CD: Rain Man. Original Motion Picture Soundtrack

Komponist: Hans Zimmer

Interpret: Hans Zimmer

"Schifoan"

Interpret: Wolfgang Ambros

"Feelin’ the Same Way"

Interpret: Norah Jones

"Welcome to bavaria!"

Interpret: Biermösel- Blasn

"Rotes Hoserl"

Interpret: LaBrassBanda

Markus Wasmeier und Renate Schönfelder in Schliersee, die St. Sixtus Kirche im Hintergrund. (Deutschlandradio / Frank Ulbricht)