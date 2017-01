Spaziergänge mit Prominenten Mit der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth in Göttingen

Moderation: Renate Schönfelder

Die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth in Göttingen. (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Göttingen ist so etwas wie die politische Heimat von Rita Süssmuth. Dreimal gewann sie das Direktmandat des Wahlkreises und zog für Göttingen in den Deutschen Bundestag ein. Zur Atmosphäre in der südniedersächsischen Stadt an der Leine trägt die Universität stark bei.

Zwanzig Prozent der etwa 120.000 Einwohner Göttingens sind Studenten – vielleicht ein Grund für das überdurchschnittlich große Kulturangebot der Stadt. Zahlreiche bundesweit bekannte Musiker blicken auf ihre Anfänge in Göttingen zurück. Und es waren Musikwissenschaftler der Uni, auf die die mittlerweile renommierten Händel-Festspiele zurückgehen.

Bilder vom Rundgang

Fünfzehn Jahre lang war die gebürtige Wuppertalerin Rita Süssmuth für den Wahlkreis Göttingen Abgeordnete der CDU im Deutschen Bundestag. Zehn Jahre davon war sie sogar Bundestagspräsidentin. Als sie 1987 in den Bundestag gewählt wurde, hatte sie bereits ein halbes Leben hinter sich und war Professorin für Erziehungswissenschaften in Dortmund. Als solche beriet sie das Familien­ministerium, das sie später als Ministerin leitete und fand so den Weg in die Politik.

(Google Maps)

Renate Schönfelder begleitet Rita Süssmuth durch Göttingen.

Die Musiktitel in dieser Deutschlandrundfahrt:

Titelmusik:

"Leaving Wallbrook"

CD: Rain Man. Original Motion Picture Soundtrack

Komponist: Hans Zimmer

Interpret: Hans Zimmer

"D’Allemagne"

Interpret: Patricia Kaas

"Menuett/Gavotte aus Suite in B-Dur" (HWV 354)

Interpret: I Virtuosi delle Muse

Komponist: Georg Friedrich Händel (1685-1759)

"Göttingen"

Interpret: Barbara

"Göttingen"

Interpret: Flooot