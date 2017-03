Soziologin Jutta Allmendinger Warum bedingungslose Auszeiten vom Job wichtig sind

Moderation: Katrin Heise

Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (dpa / picture alliance / Peer Grimm)

Sie spricht sich für eine 32-Stundenwoche aus: Jutta Allmedinger erforscht, wie Arbeitsmarkt und Bildungssystem den Lebensverlauf der Menschen prägen. Die Soziologin leitet das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung - und mischt sich gern in öffentliche Debatten ein.

Wenn es darum geht, Jutta Allmendinger zu charakterisieren, wird gern die Geschichte von Hase und Igel herangezogen: Die Soziologin ist meist schon angekommen, wenn die anderen noch gar nicht losgelaufen sind. Studium, Promotion, Habilitation – all das hat die heute 60-Jährige in Rekordzeit erledigt. Mit 36 war sie Professorin, sie hat in den USA geforscht und war später Beraterin der Bundesregierung.

Seit zehn Jahren leitet die gebürtige Mannheimerin nun das renommierte Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), wo sie unter anderem erforscht, wie Arbeitsmarkt und Bildungssystem den Lebensverlauf der Menschen prägen. Vom WZB aus mischt sich Jutta Allmendinger außerdem in die öffentlichen Debatten ein – und spricht sich etwa für eine 32-Stundenwoche und bedingungslose Auszeiten für Arbeitnehmer aus.

