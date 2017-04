Sookee alias Nora Hantzsch Rapperin gegen Rechts

Sookee im Gespräch mit Matthias Hanselmann

Die Rapperin Sookee live auf dem Ruhrpott Rodeo Festival (imago / Future Image)

Sie ist das Gegenbild des deutschen Rap: Sookee beschäftigt sich in ihren Songs mit Homophobie und dem Aufschwung der Rechtspopulisten. Als ehemalige Gender-Studies-Studentin lässt die 33-Jährige auch akademisches Wissen in ihre Texte einfließen.

Machogehabe und frauenfeindliche Songs: Dieses Image hat auch der deutsche Hip-Hop. Das Gegenbeispiel ist Sookee. Nora Hantzsch, wie Sookee bürgerlich heißt, beschäftigt sich in ihren Songs unter anderem mit Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit und dem Aufschwung von Rechtspopulismus. Als ehemalige Gender-Studies-Studentin kann die 33-Jährige auch akademisches Wissen in ihre Texte einfließen lassen. Die Mutter einer Tochter kritisiert auch, dass sich Frauen zu Anhängseln von Männern degradieren lassen. Mit ihrem aktuellen Album "Mortem & Make-Up" will sie ihre queeren Ideen einer breiteren Masse zugänglich machen. Und sie engagiert sich politisch.

Was macht eine Rapperin im Bundestagswahlkampf? Was kann Hip-Hop politisch ausrichten? Hat die Flucht ihre Familie aus der DDR die Grundlage für ihren Widerstandsgeist gelegt? Das möchte Matthias Hanselmann von Sookee wissen – am 11.4.2017 ab 09.07 in der Sendung "Im Gespräch".