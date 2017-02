Songwriter Chuck Prophet Die Schattenseiten Kaliforniens

Chuck Prophet im Gespräch mit Carsten Rochow

Der Rock-Sänger Bobby Fuller starb in den Sechzigern unter mysteriösen Umständen. Nach ihm hat Chuck Prophet sein düsteres neues Album "Bobby Fuller Died For Your Sins" benannt. In der "Tonart" spricht der Singer-Songwriter über die schwarzen Seiten seiner Heimat Kalifornien.

Chuck Prophet ist wieder da: Vor drei Jahren überkam den Songwriter aus San Francisco eine kleine Obsession mit dem Rock-Sänger Bobby Fuller, der in den Sechzigern unter mysteriösen Umständen starb. Düstere Themen ziehen sich nun durch sein neues Album mit dem programmatischen Titel "Bobby Fuller Died For Your Sins", wie etwa der Tod von Alex Nieto. Polizisten aus San Francisco hielten den jungen Mann irrtümlicherweise für ein Gang-Mitglied und durchsiebten ihn mit 59 Kugeln. Chuck Prophet war in der "Tonart" zu Gast und berichtete von "California Noir" – den schwarzen Seiten seines Heimatstaates.

