Kulturnachrichten

Freitag, 24. März 2017

Sloterdijk erhält Helmuth-Plessner-Preis 2017 Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird im September in Wiesbaden verliehen Der Philosoph und Schriftsteller Peter Sloterdijk wird in diesem Jahr mit dem Wiesbadener Helmuth-Plessner-Preis ausgezeichnet. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird zum zweiten Mal von der Stadt Wiesbaden in Kooperation mit der Helmut-Plessner-Gesellschaft vergeben, wie die Stadt mitteilte. "Mit seinen Beiträgen und Büchern hat Peter Sloterdijk in Deutschland - und darüber hinaus - zahlreiche Debatten ausgelöst und Denk-Impulse in weite Teile unserer Gesellschaft gegeben", sagte Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz (CDU). Der Philosoph und Soziologe Helmuth Plessner wäre in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden. Die Preisverleihung soll am 4. September 2017 im Wiesbadener Rathaus stattfinden.

DJV warnt vor EU-Plänen zum Leistungsschutzrecht Vorsitzender Frank Überall betont Rechte der Urheber In der Debatte über ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverlage warnt der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) davor, die Rechte der Urheber einzuschränken. Überlegungen im Rechtsausschuss des EU-Parlaments, anstelle eines Leistungsschutzrechts den Verlagen die Rechtsdurchsetzung für digitale Nutzungen ihrer Publikationen zu erleichtern, seien untauglich, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Die Urheber würden damit entmündigt und finanziell geschädigt, weil die Regelung sogenannte Buyout-Verträge mit Autoren begünstige. Im September 2016 hatte der damalige EU-Digitalkommissar Günther Oettinger einen Vorschlag für eine neue EU-Urheberrechtsrichtlinie vorgelegt, die ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger vorsieht. Das Europaparlament sieht die Pläne allerdings skeptisch.

Berlin wirbt als "Hauptstadt der Freiheit" Neue PR-Kampagne mit Zitaten berühmter Persönlichkeiten Mit einer neuen Werbekampagne betont Berlin seine starke Verbundenheit zum Begriff der Freiheit. Unter dem Motto "Berlin ist die Hauptstadt der Freiheit" wirbt die Stadt auf Werbeflächen mit Zitaten berühmter Persönlichkeiten wie Willy Brandt oder Rosa Luxemburg zum Thema Freiheit. Unter dem Hashtag #FreiheitBerlin sollen Bürger ihren eigenen Freiheitsbegriff einbringen. Für 78 Prozent der Berliner steht die deutsche Hauptstadt laut einer Umfrage für Freiheit. Anlass für die Kampagne ist der 60. Jahrestag der Römischen Verträge, die den Grundstein für die Europäische Union legten.

Pariser Buchmesse eröffnet mit Gastland Marokko Es werden 150 000 Besucher erwartet Die Pariser Buchmesse hat mit rund 1200 Verlegern aus 50 Ländern begonnen. Mehr als 3000 Autoren werden auf dem Salon du Livre präsentiert. Gastland der bis zum 27. März dauernden Fachmesse ist in diesem Jahr Marokko. Es ist das erste arabische Land, das seit der Gründung der Messe im Jahr 1981 vorgestellt wird. Es gibt mehr als 4500 Veranstaltungen, darunter Lesungen und Konferenzen. Neben Kanada und Belgien ist auch Deutschland vertreten, das auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt Frankreich als Ehrengast begrüßen wird. Es werden bis zu 150 000 Besucher erwartet.

Bund fördert Kultureinrichtungen in Ostdeutschland Mehr als fünf Millionen Euro für 24 Projekte Der Bund stellt in diesem Jahr mehr als fünf Millionen Euro zur Förderung von Kultureinrichtungen in Ostdeutschland zur Verfügung. Das Geld komme unter anderem dem Fürst-Pückler-Park in Branitz, dem Barlach-Museum in Güstrow, der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung in Leipzig und der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zugute, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit. Die Bundesmittel seien für insgesamt 24 Projekte vorgesehen, unter anderem für die Rüstkammer im Residenzschloss Dresden, das Kloster Chorin, die Sanierung des südlichen Kavalierhauses des Unesco-Welterbes Schloss Oranienbaum und die weitere Sanierung von Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein.

Mirjam Pressler erhält Münchner Literaturpreis Autorin wird für ihr Engagement zur Verständigung der Generationen ausgezeichnet Die Schriftstellerin Mirjam Pressler erhält für ihr literarisches Gesamtwerk den mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis der Stadt München. Pressler baue mit ihren Werken Brücken zwischen den Generationen und Kulturen, zwischen "uns und unserer Geschichte", begründete die Jury die Entscheidung. Presslers Botschaft, dass Lesen befreiend sein könne und Freiräume verteidigt werden müssten, sei "emanzipatorisch im besten Sinne". Die Autorin öffne jungen Lesern den Zugang zu den verschiedensten Welten. Für ihre Jugend- und Kinderbücher ("Bitterschokolade», "Wenn das Glück kommt") wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Bekannt wurde sie auch mit der Übertragung von Anne Franks Tagebüchern und einem Buch über die Frank-Familie ("Grüße und Küsse an alle"). Diese Werke gewährten einer großen Leserschaft einen neuen Blick auf Anne Frank und den Alltag der Todesangst, erinnerte die Jury. Die Auszeichnung wird der 76-Jährigen am 20. Juni überreicht.

Tanzkompanie verwandelt "Moonlight" in Kurzfilm Oscar-prämiertes Drama wurde in Tanzperformance übertragen Die renommierte New Yorker Tanzkompanie Alvin Ailey hat dem preisgekrönten Film "Moonlight" eine tänzerische Hommage gewidmet. Drei Tänzer verschiedenen Alters, darunter zwei Tanzschüler, stellen in einem zweiminütigen Clip die Entwicklung des homosexuellen Protagonisten Chiron in einer Choreographie zum Film-Soundtrack nach. Die getanzte Kurzfilmfassung ist online zu sehen. Das 1958 gegründete Alvin Ailey American Dance Theater wird von Juli bis September in verschiedenen deutschen Städten auftreten. Der künstlerischer Leiter der Kompanie, Robert Battle, wuchs wie "Moonlight"-Regisseur Barry Jenkins und Drehbuchautor Tarell Alvin McCraney in Miamis Stadtteil Liberty City auf. Dort spielt das mit drei Oscars ausgezeichnete Filmdrama.

"Hidden Figures"-Autorin bekommt US-Literaturpreis Margot Lee Shetterly erhält Auszeichnung für Vielfalt und gegen Rassismus Die Autorin des Buches hinter dem Oscar-nominierten Film "Hidden Figures", Margot Lee Shetterly, hat den Anisfield-Wolf-Buchpreises bekommen. Die Auszeichnung steht für Vielfalt und gegen Rassismus. In ihrem Werk geht es um ein Team schwarzer Mathematikerinnen, die wesentlich zum Nasa-Raumfahrtprogramm beigetragen haben. Eine weitere Preisträgerin ist Erfolgsautorin Isabel Allende, die für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Insgesamt wurden fünf Anisfield-Wolf-Preise vergeben. Die Auszeichnung wird seit 1935 überreicht.

Kristjan Järvi verlässt Sinfonieorchester des MDR 2017/18 wird seine letzte Spielzeit in Leipzig Kristjan Järvi hat seinen Rückzug vom MDR-Sinfonieorchester angekündigt. Er werde nach der Sommerpause 2017 seine letzte Spielzeit in Leipzig beginnen, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig mit. "Kristjan Järvi hat das Repertoire des MDR-Orchesters enorm erweitert", erklärte Programmdirektorin Nathalie Wappler Hagen. So habe es der Este geschafft, vor allem junge Leute für die sinfonische Musik zu gewinnen. Der 44-Jährige ist seit 2012 Dirigent des MDR-Orchesters.

Buchmesse: Tschechien wird Schwerpunktland 2019 Nächstes Jahr wird sich Rumänien in Leipzig präsentieren Tschechien wird sich 2019 als Schwerpunktland auf der Leipziger Buchmesse präsentieren. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute unterzeichnet, wie eine Messe-Sprecherin mitteilte. In diesem Jahr präsentiert sich Litauen unter dem Motto "Fortsetzung folgt" auf der Leipziger Buchmesse. Das kleine baltische Land hat 26 neu übersetzte Bücher mit nach Leipzig gebracht, dazu kommen rund 60 Veranstaltungen im Rahmenprogramm. 2018 wird Rumänien das Gastland sein.