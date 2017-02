Kulturnachrichten

Dienstag, 7. Februar 2017

Sibel Kekilli verlässt den Kieler "Tatort" NDR bedauert Ausstieg Schauspielerin Sibel Kekilli wird noch zweimal in neuen Folgen als Kieler "Tatort"-Kommissarin zu sehen sein - dann ist für sie Schluss in ihrer Rolle als Sarah Brandt. Wie der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg mittteilte, werden die beiden Fälle im März und im Mai dieses Jahres Premiere in der ARD-Krimireihe haben, beide seien bereits abgedreht. "Wer künftig im Kieler "Tatort" an der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermitteln wird, wird der NDR rechtzeitig bekannt geben", hieß es weiter. Seit Herbst 2010 war Kekilli, die ihr Filmdebüt als Hauptdarstellerin in Fatih Akins Drama "Gegen die Wand" (2004) gab, auf Verbrecherjagd an der Förde zu sehen. "Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben", sagte Kekilli der "Süddeutschen Zeitung". Der NDR bedauerte ihre Entscheidung. "Schade, dass Sibel Kekilli künftig nicht mehr die Kommissarin Sarah Brandt spielen möchte", erklärte Thomas Schreiber, Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion & Unterhaltung. "Sie hat dem Kieler "Tatort" gut getan."

Staatskapelle Dresden begeistert in der Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Christian Thielemann verwandelt "Elphi" in Opernhaus Die Staatskapelle Dresden hat am Montagabend die Hamburger Elbphilharmonie in ein Opernhaus verwandelt. Unter Leitung von Chefdirigent Christian Thielemann bot das Orchester aus Hamburgs Partnerstadt ein Programm ausschließlich mit Musik von Richard Wagner, der einst selbst als Hofkapellmeister in Dresden gewirkt hatte. Zunächst erklang der erste Aufzug aus der "Ring"-Oper "Die Walküre". Nach der Pause ging es mit sinfonischen Stücken und "Brünnhildes Schlussgesang" aus der "Götterdämmerung" weiter. Mit Anja Kampe (Sieglinde und Brünnhilde), Stephen Gould (Siegmund) und Georg Zeppenfeld (Hunding) waren hochkarätige Gesangssolisten vertreten. Thielemann vermochte die glasklare Akustik des neuen Konzertsaales zu nutzen, um die ganze Klangpracht seines Orchesters zu entfalten und sorgte damit für Begeisterung im Publikum. Ursprünglich hatten die Dresdner auch ein eigens für sie geschriebenes Werk von Sofia Gubaidulina aufführen wollen. Da die russische Komponistin jedoch erkrankt war, wurde es nicht rechtzeitig fertig.

MoMA zeigt Künstler aus dem Iran, Irak und Sudan Auch das Museum in New York gehört nun zu den Gegnern von US-Präsident Trump Aus Protest gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbote zeigt das New Yorker Museum of Modern Art Werke von Künstlern aus den betroffenen Ländern. Die acht Werke von aus dem Iran, dem Irak und dem Sudan stammenden Künstlern sollen auf unbestimmte Zeit zu sehen sein, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Das Museum hatte die Werke, darunter zwei Skulpturen und eine Videoinstallation, am Freitag in die Galerie des bekannten Museums aufgenommen und andere Werke dafür entfernt. "Dieses Werk stammt von einem Künstler aus einem Land, dessen Bürgern die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt wird", heißt es in der Beschriftung der acht Werke als Verweis auf Trumps Dekret vom 27. Januar. Die Arbeiten aus der ständigen Sammlung des MoMA würden gezeigt, "um die Ideale des Willkommens und der Freiheit als unverzichtbar für dieses Museum zu bekräftigen, wie sie es auch für die Vereinigten Staaten sind". Nach dem Beschluss eines Bundesrichters aus Seattle ist das Dekret der Einreiseverbote für Bürger aus sieben islamisch geprägten Ländern zunächst ausgesetzt. Eine letzte Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Verbote steht aber noch aus. Möglicherweise wird der Streit bis ans Oberste Gericht der USA weitergereicht. Der Trump-Erlass betrifft insgesamt sieben muslimisch geprägte Länder. Neben dem Iran, dem Irak und dem Sudan zählen dazu auch Somalia, Syrien, Libyen und der Jemen.

Neue Dauerausstellung zur "Weißen Rose" Im Lichthof der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Zur Widerstandsbewegung "Weiße Rose" wird am 18. Februar an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität eine neue Dauerausstellung eröffnet. Die Schau biete einen umfassenden Blick auf die Geschichte der Gruppe und stelle ihr Handeln in den Kontext von NS-Diktatur und verbrecherischem Krieg, kündigte die Weiße-Rose-Stiftung in München an. Thematisiert würden auch die Ausweitung der Aktionen in andere Städte sowie die Wirkungsgeschichte der Weißen Rose im In- und Ausland. Ort der neu gestalteten Ausstellung ist die sogenannte Denkstätte Weiße Rose im Lichthof der LMU. Dort waren Hans und Sophie Scholl, die führenden Mitglieder der Gruppe, am 18. Februar 1943 verhaftet worden, nachdem sie Flugblätter in den Hof geworfen hatten. Darauf wandte sich die Widerstandsgruppe gegen Krieg und Massenmord. Sechs Mitglieder der Weißen Rose, unter ihnen die Scholls, wurden wenige Tage später zum Tod verurteilt und hingerichtet. Die Überarbeitung der Schau wurde vom Freistaat Bayern sowie der Stadt München gefördert.

Medien-Bündnis gegen Falschinformationen Gemeinsame Internetseite Ein Bündnis aus Medien und Internetfirmen will im französischen Präsidentschaftswahlkampf gegen Falschinformationen kämpfen. Im Projekt "CrossCheck" werden Journalisten zusammenarbeiten, um im Internet zirkulierende Informationen zu überprüfen, wie die Initiatoren mitteilten. 17 Redaktionen seien bereits an Bord - darunter das öffentlich-rechtliche Fernsehen France Télévisions, die französische Nachrichtenagentur AFP sowie die großen Zeitungen "Libération" und "Le Monde". Hinter dem Projekt stehen das Netzwerk First Draft, in dem sich große Redaktionen und Internet-Unternehmen zusammengeschlossen haben, sowie das Google News Lab. Auch Facebook werde "CrossCheck" unterstützen. Das Projekt soll Ende Februar mit einer eigenen Webseite an den Start gehen.

Kunstprojekt in Dresden erinnert an Aleppo Proteste der fremdenfeindlichen "Pegida"-Bewegung Im Dresdner Stadtzentrum erinnert eine Kunstinstallation an den Krieg in Syrien. Auf dem zentralen Neumarkt vor der Frauenkirche hat der Deutsch-Syrer Manaf Halbouni drei Buswracks hochkant aufgestellt. Die Installation mit dem Titel "Monument" erinnert an ein Bild aus Aleppo, das 2015 um die Welt ging. Damals hatte die Zivilbevölkerung drei Busse ebenso hochkant aufgerichtet, um sich zu schützen. Das temporäre Kunstwerk "Monument" soll am Dienstag in Dresden feierlich eröffnet werden. Der 1984 in Damaskus geborene Halbouni, Absolvent der Dresdner Hochschule für Bildende Künste, will mit der Skulptur "ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit setzen". Zur Eröffnung des Projektes wurden in sozialen Netzwerken Proteste angekündigt. Noch vor dem Aufbau am Montag unter Polizeischutz hatten Anhänger der fremdenfeindlichen "Pegida"-Bewegung und der AfD das Kunstwerk scharf kritisiert und unter anderem als "Schrott" und einen "Missbrauch der Kunstfreiheit" bezeichnet.