Sharon Dodua Otoo, Schriftstellerin Was sie denkt, wenn sie höflich lächelt

Moderation: Susanne Führer

Sharon Dodua Otoo (dpa)

Mit ihrer Geschichte um ein Ei, "Herr Gröttrup setzt sich hin", gewann sie 2016 den Bachmannpreis. Dabei hatte die Britin und Tochter ghanaischer Eltern, Sharon Dodua Otoo, zum ersten Mal einen Text auf Deutsch verfasst. Zehn Jahre zuvor sie von England nach Berlin gezogen.

In Berlin hatte sie sich vor allem als politische Aktivistin in antirassistischen Projekten engagiert. Während einer Elternzeit verfasste die vierfache Mutter ihre erste Novelle: "die dinge, die ich denke während ich höflich lächle", die auf Englisch und Deutsch im Verlag edition assemblage erschien. Inzwischen kann sie sich ganz dem Schreiben widmen und aus der preisgekrönten Geschichte von Herrn Gröttrup wird ein Roman. Ihr Engagement gegen Rassismus hat sie dabei nicht aufgegeben. Zuletzt war sie an einem politischen Theaterstück am Berliner English Theatre beteiligt und an einer Ausstellung über schwarze Frauen in Wiesbaden.





Darüber was es mit dem weißen Ei auf sich hat, wie humorvoll politischer Aktivismus sein kann und wie sie als Single vier Söhne in einem Netzwerk von Freunden groß zieht, hat sich Saron Dodua Otoo mit Susanne Führer auf der Buchmesse unterhalten, zu hören "Im Gespräch" ab 9.07 Uhr.