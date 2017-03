Sexarbeit Mythos Hurenparadies

Von Peter Buyer und Lily Seller

Lola ist Frau, Mutter und Prostituierte. Freiwillig. Im kleinen Club. Marie ist ausgestiegen und kämpft heute dagegen, dass Frauen als Ware behandelt werden. An ihren Erfahrungen als Prostituierte ist sie fast zerbrochen.

Die Autoren haben in Großbordellen und kleinen Clubs recherchiert und nachgefragt: Wie denken Prostituierte, Bordellbesitzerinnen, Freier über den entfesselten "Sexkauf" in Deutschland? Ein verstörender Blick hinter die Rotlichtfassaden von "Wellnesstempeln".

Tilla Fuchs und Jochen Marmit sind im Feature Lily Seller und Peter Buyer. Beide arbeiten für den SR auch als Moderatoren und Reporter. Tilla Fuchs, geb. 1978, zuletzt Deutsch-Polnischer Journalistenpreis für "New York, New York oder Neues aus der alten Heimat" (SR 2015). Jochen Marmit, geb. 1972, zuletzt Nominierung für den Prix Italia mit "14/18 - An die Schaufeln! À la pelle. Deutsch-Französische Grabungen an der Westfront" (SR/Radio France 2014, Coautor Amaury Chardeau).