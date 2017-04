Serie "Die Theaterärztin empfiehlt" Niklas Radströms "Die Bibel" in Rudolstadt

Die Schauspieler Anne Kies und Johannes Geißler auf der Bühne des Theaters Rudolstadt in einer Inszenierung von "Die Bibel" von Niklas Radström. (dpa picture alliance / arifoto UG)

Manchmal kann Theater ganz schön wehtun, dann braucht man das richtige Rezept zum Weiterschauen. Deshalb sucht Rang 1 Rat bei Theaterärztinnen und -ärzten, denn sie bekommen zwangsläufig die Highlights ihrer Häuser zu sehen. Mareike Dünkel aus Rudolstadt empfiehlt "Die Bibel".

Mareike Dünkel, Theaterärztin aus Rudolstadt, verschreibt eine Adaption der Bibel von Niklas Radström, die im Januar Premiere hatte. Was für diesen Abend spricht? "In einer mutigen Inszenierung mit spartanischen, aber die Fantasie anregenden Bühnenbildern und Kostümen wird ein Stoff bearbeitet, der sich weder an gesellschaftliche Regeln noch an historische Chronologien hält. Vor allem unser Schauspielensemble ist mit diesem gewaltigen Kraftakt über sich selbst hinausgewachsen."