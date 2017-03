Sein und Streit – die ganze Sendung Markt, Moral und Paranoia

Moderation: Joachim Scholl

Aufforderung zum Denken: Schild an der Leibniz Universität Hannover (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Warum der Schotte Adam Smith nicht als Gewährsmann des Neoliberalismus taugt, erläutert der Philosoph Gerhard Streminger. Und im philosophischen Wochenkommentar widmet sich Bernhard Pörksen der verbreiteten Beliebtheit von Verschwörungstheorien.

Adam Smith und die unsichtbare Hand des Marktes

Bis heute gilt Adam Smith, Denker der Aufklärung, als Gewährsmann des Neoliberalismus. In Wahrheit aber war der Philosoph bestrebt, Markt und Moral zusammenzudenken. Gerhard Streminger erklärt im Gespräch, inwiefern Smiths Konzept der "unsichtbaren Hand" auch heute noch wegweisend ist. Moderation: Joachim Scholl.

Außerdem in der Sendung:

Markt und Mitleid

In seinem philosophischen Poem schickt Xaver Römer "Herrn Schmidt" in die Kirche: Dort begegnet ihm die Pietá - ob sie den Markt moralischer macht?

Der große Verdacht

Obama höre ihn ab, twitterte Trump Anfang dieser Woche - und lieferte ein weiteres Beispiel für die Konjunktur von Verschwörungstheorien. Tatsächlich ist der große Verdacht, dass alles nur Schein sei und nur man selbst die Wahrheit schaue, längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber woher rührt sie, die zunehmende Paranoia? Und wie bekommen wir wieder festen Boden unter die Füße? Der philosophische Wochenkommentar von Bernhard Pörksen.

Der 40. Todestag von Jan Patocka

Am 13. März 1977 starb in Prag der tschechische Philosoph Jan Patocka an den Folgen eines mehrstündigen Verhörs durch die kommunistische Geheimpolizei. Kurz zuvor war er einer der drei Sprecher der legendären Bürgerrechtsbewegung "Charta 77" geworden. Marko Martin erinnert an diesen stillen und doch unbeugsamen Ausnahme-Denker, dessen tragischer Tod sich jetzt zum vierzigsten Mal jährt.