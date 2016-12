Überhitzte Akkus können keine Elternwärme ersetzen, sagt der Ethnologe Wolfgang Kaschuba. Er ist deshalb beim Einsatz von Robotern in Kinderzimmern sehr skeptisch. Dennoch stehen sie dieses Jahr auf vielen Weihnachtswunschzetteln von Jungen und Mädchen. Mehr

Der Berliner Soziologe Wolf Lepenies vermisst in der Politik den großen Wurf. In unserer Reihe zum Thema Utopien sagt er, der Marshall-Plan oder die Montan-Union in Europa seien "große Politik" gewesen. Eine Neuauflage solcher Projekte könnte helfen, die Bürger mehr für Politik zu interessieren.Mehr