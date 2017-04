Samstag, 15. April 2017

Schriftsteller Gerd-Peter Eigner gestorben

Autor wurde 74 Jahre alt

Wie die Verlegerin Catharine J. Nicely der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb Eigner bereits am Donnerstag nach langer Krankheit in einem Berliner Krankenhaus. In ihrem Verlag PalmArtPress hatte der Schriftsteller im Oktober 2016 seinen ersten Gedichtband "Mammut" veröffentlicht. Kurz danach sei er krank und zunehmend schwächer geworden, sagte Nicley. Eigner wurde in Malapane in Oberschlesien (heute Ozimek/Polen) geboren und wuchs in Wilhelmshaven auf. Nach seiner Arbeit als Lehrer in Bremen war er seit 1971 freier Autor. Seit 1998 war er in Berlin und im italienischen Olevano Romano zu Hause. Zu seinem Werk gehören auch Bühnenstücke, Hörspiele und Gedichte. Eigner erhielt zahlreiche Preise, etwa 2009 den in Darmstadt verliehenen Kranichsteiner Literaturpreis. Im selben Jahr bekam er in Wangen im Allgäu den Eichendorff-Literaturpreis, 2010 den mit 15 000 Euro dotierten Nicolas-Born-Preis, den Literaturpreis des Landes Niedersachsen.