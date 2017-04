Schiedsrichter Herr des Platzes

Wenn die Aufklärung den Fußball erreicht

Von Martina Keller

Mit seinem Pfiff kann der Schiedsrichter ein Spiel entscheiden. (dpa picture alliance)

Schiedsrichter sind ausgestattet mit einer riesigen Machtfülle. Doch das Auge der Fernsehkameras sieht mehr, seziert jede Fehlentscheidung.

Der Fußball wandelt sich und mit ihm der Herr des Platzes, die mitunter eine Dame ist. Ihnen hilft die Torkamera, sie tragen Headsets, tauschen sich mit Assistenten aus. Kritiker fürchten um das letzte Refugium archaischer Männerkämpfe: Sollen Schiedsrichter künftig über Fouls diskutieren statt die rote Karte zu zeigen? Wohin mit den Emotionen, wenn die Aufklärung den Fußball erreicht?

Regie: Thomas Leutzbach

Mit: Bettina Kurth, Hans-Detlef Hüpgen, Hüseyin Michael Cirpici

Ton: Rike Wiebelitz, Sebastian Nohl

Produktion: WDR/NDR 2016

Länge: 52'49

Martina Keller, Autorin für Hörfunk und Printmedien; Rechercheurin im Projekt "Skin and Bone" des International Consortium of Investigative Journalists; Teilnehmerin der Masterclass Wissenschaftsjournalismus der Robert-Bosch-Stiftung 2016/17. Viele ihrer Arbeiten wurden ausgezeichnet. "Der Fall des Chiurgen Broelsch" erhielt 2010 den Baseler Featurepreis. Zuletzt: "Auf Leben oder Tod. Die Konkurrenz der Transplanteure um Organe" (WDR/DLF 2015) und "Mehr Qualität in der Medizin - Was Patienten wirklich hilft" (SWR 2016).