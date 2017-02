Schauspielerin Maria Dragus Knallharte Schlägerin und brave Pfarrerstochter

Moderation: Katrin Heise

Schauspielerin Maria Dragus präsentiert "Tiger Girl" auf der 67. Berlinale. (Audi)

Mit der Rolle der gehorsamen Pfarrerstochter im Kinofilm "Das weiße Band" wurde Schauspielerin Maria Dragus bekannt, erhielt mit 15 Jahren den Deutschen Filmpreis. Jetzt teilt sie in dem Berlinale-Film "Tiger Girl" Schläge aus. Wir sprechen mit der jungen Ausnahmeschauspielerin.

Mit der Rolle der gehorsamen Pfarrerstochter, die in Michael Hanekes "Das weiße Band" auf das strenge Elternhaus mit ihrer eigenen Brutalität reagiert, ist Maria Dragus einem breiten Publikum bekannt geworden.

Als gerade einmal 15-Jährige wurde die gebürtige Rumänin dafür 2010 mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Seitdem hat Maria Dragus in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Die ausgebildete Tänzerin, die zweisprachig aufgewachsen ist, hat zuletzt auch auf Rumänisch gedreht und war mit "Baccalaureat" auf dem Filmfestival in Cannes zu Gast.

TIGER GIRL - offizieller Trailer from Mike Bothe on Vimeo.

Auf der Berlinale präsentiert die Nachwuchsschauspielerin nun "Tiger Girl", in dem sie in der Rolle der angepassten Vanilla das süße Leben hinter der bürgerlichen Ordnung kennenlernt - und schließlich mehr und mehr Gefallen daran findet, mit Baseballschläger und Faust die Straßen Berlins unsicher zu machen.



Über frühe Disziplin auf der Tanzschule, das Aufwachsen in einer Künstlerfamilie und ihre Liebe zur rumänischen Sprache hat sich Katrin Heise mit Maria Dragus auf der Berlinale unterhalten.