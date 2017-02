Schauspielerin Julia Jentsch Als Bären-Gewinnerin in der Berlinale-Jury

Moderation: Britta Bürger

Schauspielerin Julia Jentsch bei den 66. Internationalen Filmfestspielen Berlin bei der Pressekonferenz zum Film "24 Wochen" (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Ausreichend Schlaf zu bekommen - das hat sich Julia Jentsch für die nächsten Tage vorgenommen. Keine leichte Aufgabe als Jurorin während der Berlinale, aber unabdingbar für das cineastische Urteilsvermögen, findet die Schauspielerin.

Mit dem Amt in der internationalen Wettbewerbsjury kommt die gebürtige Berlinerin, die mittlerweile in der Schweiz lebt, an den Ort zurück, an dem ihre erstaunliche Karriere einst begonnen hat. Hier hat sie an der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule ihre Ausbildung absolviert und vor zwölf Jahren für ihre Darstellung in "Sophie Scholl - Die letzten Tage" selbst den Silbernen Bären als beste Schauspielerin erhalten. Nun entscheidet die 38-Jährige gemeinsam mit ihren sechs Kollegen über die Vergabe des berühmtesten deutschen Festivalpreises.

Was hat sie sich als Berlinale-Jurorin vorgenommen? Warum hat sie ihr festes Engagement an den Münchner Kammerspielen aufgegeben? Wie ist es, als waschechte Berlinerin in der beschaulichen Schweiz zu wohnen?