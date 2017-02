Schauspielerin Jasmin Tabatabai Frontfrau in der Band und auf der Bühne

Moderation: Britta Bürger

Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai zu Besuch auf der Bühne von Deutschlandradio Kultur. (Deutschlandradio/Maurice Wojach)

Als Schauspielerin steht Jasmin Tabatabai vor der Kamera, als Sängerin auf der Bühne — und manchmal auch in beiden Rollen gleichzeitig, wie in Katja von Garniers Film "Bandits". Auf der Berlinale stellt sie ihren neuen Film "Amelie rennt" vor.

In der Rolle der Luna wurde Jasmin Tabatabai vor 20 Jahren bekannt. Seitdem hat die Deutsch-Iranerin nicht nur mehrere Alben veröffentlicht, sie ist auch einer der großen Kino- und Fernsehstars in Deutschland geworden. Immer wieder äußert sie sich auch zu politischen Themen – zuletzt zu dem eingeführten und dann vorerst zurückgenommenen Einreiseverbot in die USA, von dem auch ihre Familie betroffen wäre. Auf der Berlinale stellt sie ihren neuen Film "Amelie rennt" vor.

Über ihre Kindheit im Iran, das Arbeitspensum als dreifache Mutter und die Arbeit an ihrem Berlinale-Film spricht Britta Bürger mit Jasmin Tabatabai in der Sendung "Im Gespräch" am 16. Februar ab 9.07 Uhr.