Schauspieler Vincent Hagn Jüngster Grimme-Preisträger aller Zeiten

Von Daniel Chur

Schauspieler Vincent Hagn, jüngster Preisträger in der Geschichte des Grimme-Preises (picture alliance / Henning Kaiser/dpa)

Für seine Rolle in "Der Mond und ich" erhielt der achtjährige Schauspieler Vincent Hagn am Freitagabend einen der begehrten Grimme-Preise. Ausgezeichnet wurden u.a. auch Jan Böhmermann für "Neo Magazin Royale", Anna Maria Mühe für ihre Rolle als Beate Zschäpe sowie Senta Berger für ihr Lebenswerk.

Im westfälischen Marl hat das Grimme-Institut am Abend 15 TV-Produktionen und Einzelleistungen als vorbildlich ausgezeichnet. Bei der Grimme-Preis-Gala war auch ZDF-Satiriker Jan Böhmermann dabei - er wurde für zwei Beiträge in seinem "Neo Magazin Royale" ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war er wegen der Affäre um sein Schmähgedicht auf den türkischen Staatspräsidenten Erdogan der Preisverleihung ferngeblieben.

Bis auf den Late-Night-Talk von Oliver Polak bei RTL wurden ausschließlich öffentlich-rechtliche Sendungen ausgezeichnet. Weitere Preise gingen an die ARD-Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU", unter anderem für das Gesamtkonzept sowie für Schauspielerin Anna Maria Mühe als Beate Zschäpe, die in Vorbereitung auf die Rolle auch den NSU-Prozess besucht hatte: "Das hat mir geholfen ein Gefühl zu bekommen und das hat mir eher noch mehr Angst gemacht, weil das eine extreme Herausforderung ist und eine komplexe Arbeit für uns alle war."

Für eine besondere journalistische Leistung in der Kategorie Information und Kultur wurde der Journalist und Dokumentarfilmer Ashwin Raman ausgezeichnet. Er hatte in der ARD und im ZDF über die Kampfaktionen des IS berichtet. Die Schauspielerin Senta Berger bekam einen Preis für ihr Lebenswerk. Jüngster Preisträger in der Geschichte des Grimme-Preises ist der achtjährige Vincent Hagn. Die Jury war beeindruckt, wie er in der "Der Mond und ich" (ZDF) ein Kind spielte.