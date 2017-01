Kulturnachrichten

Samstag, 28. Januar 2017

Schauspieler John Hurt gestorben Brite wurde 77 Jahre alt Der britische Schauspieler John Hurt ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hurt hatte eine mehr als 50 Jahre lange Karriere im Fernsehen und im Kino. Für seine Rollen in "12 Uhr nachts – Midnight Express" und "Der Elefantenmensch" wurde er für einen Oscar nominiert. Er spielte auch in den Harry-Potter-Verfilmungen und dem vierten Teil der Indiana-Jones-Reihe mit. Derzeit ist er im Kino an der Seite von Natalie Portman in "Jackie" zu sehen.

Hosenfeld-Szpilman-Preis vergeben Auszeichnung für Orchester und Sprachwissenschaftlerin Die Neue Jüdische Kammerphilharmonie Dresden und die Jiddistik-Doktorandin Miriam Schulz bekommen den diesjährigen Hosenfeld-Szpilman-Gedenkpreis. Erstmals wird die Auszeichnung für ethisches Handeln im Widerstand damit an zwei Preisträger vergeben, wie die Leuphana Universität in Lüneburg mitteilte. Der Preis ist diesmal mit 10 000 Euro dotiert. Das 2007 gegründete Ensemble in Dresden hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werke von zwischen 1933 und 1945 verfolgten Komponisten jüdischer Herkunft vor dem Vergessen zu bewahren. Die Doktorandin Miriam Schulz setzte sich an der Columbia-Universität in New York mit der Zerstörung der jüdischen Gemeinden in Polen auseinander. Die Universität Lüneburg erinnert mit der Auszeichnung an die Rettung des jüdischen Komponisten Wladyslaw Szpilman durch den Wehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld 1944. Der Film "Der Pianist" (2002) von Roman Polanski machte die Geschichte weltberühmt.

Carsten Brosda wird neuer Kultursenator in Hamburg Der SPD-Politiker wird Nachfolger von Barbara Kisseler Carsten Brosda (SPD) soll neuer Kultursenator in Hamburg werden. Das teilte die Senatskanzlei in der Hansestadt mit. Brosda ist Nachfolger von Barbara Kisseler (parteilos), die im vergangenen Oktober gestorben war. Brosda war bislang Staatsrat und hatte die Kulturbehörde bereits in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) geführt. Neue Staatsrätin in der Kulturbehörde wird die frühere Justizsenatorin Jana Schiedek (SPD). Der neue Kultursenator (Jahrgang 1974) ist gelernter Journalist und promovierter Kulturwissenschaftler. Er verfügt über langjährige Erfahrung in Verwaltung und Politik. So war er unter anderem stellvertretender Leiter des Planungsstabes im Bundesarbeitsministerium und Abteilungsleiter Kommunikation in der SPD-Parteizentrale. Seit Juni 2011 ist Brosda in Hamburg und übernahm zunächst die Leitung des Amtes Medien in der Senatskanzlei. Seit März 2016 ist Brosda Staatsrat in der Kulturbehörde. Seine Vorgängerin Barbara Kisseler war Anfang Oktober nach langer Krankheit gestorben.

Interesse am Museum Barberini ungebrochen Täglich bis 2000 Besucher Das Interesse der Kunstliebhaber am neuen Museum Barberini in Potsdam ist ungebrochen. In der Eröffnungswoche seien täglich 1500 bis 2000 Besucher gezählt worden, teilte eine Museumssprecherin mit. Vor dem Eingang bildeten sich zeitweise lange Schlangen. Köhler verwies auf die Möglichkeit, im Internet Karten für ein bestimmtes Zeitfenster zu kaufen. Damit könnten lange Wartezeiten vermieden werden. Zur Eröffnung gibt es im Museum des Kunstmäzens Hasso Plattner zwei Ausstellungen. Die Impressionisten-Schau zeigt mehr als 90 Werke unter andrem von Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Alfred Sisley. Die Ausstellung "Klassiker der Moderne" vereint 60 Gemälde und Skulpturen aus 100 Jahren Kunstgeschichte, unter anderem von Max Liebermann, Edvard Munch und Emil Nolde.