Schauspieler August Diehl Als junger Karl Marx auf der Berlinale

August Diehl im Gespräch mit Britta Bürger

Schauspieler August Diehl zu Gast beim Deutschlandradio Kultur auf der Berlinale 2017. (Deutschlandradio / Oranus Mahmoodi)

Kurz vor seinem Abschluss an der Schauspielschule wurde August Diehl von Hans-Christian Schmid als Hacker in "23" eingesetzt. Seitdem feiert Diehl auf der Theaterbühne und im internationalen Film Erfolge. Auf der Berlinale ist er jetzt als "Der junge Karl Marx" zu sehen.

Seine Karriere ging seither stetig bergauf. Mittlerweile hat er mit Hollywood-Größen wie Quentin Tarantino, Angelina Jolie und Terrence Malick zusammengearbeitet. Und feiert daneben weiterhin als Theaterschauspieler Erfolge – sei es als Prinz von Homburg an den Salzburger Festspielen, sei es als Hamlet am Burgtheater.

Wie er den Spagat zwischen deutschem Theater und internationalen roten Teppichen schafft, zwischen Familienleben und anstrengenden Drehs in aller Welt, darüber hat ihn Britta Bürger in der Sendung "Im Gespräch" befragt - in der Audi-Lounge der Berlinale, zu hören am Dienstag, 14. Februar, ab 9.07 Uhr.

Schauspieler August Diehl im Gespräch mit Moderatorin Britta Bürger auf der Berlinale 2017. (Deutschlandradio / Oranus Mahmoodi)